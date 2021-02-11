Акрон – Урал 11 февраля 2021: прямая видео-трансляция контрольного матча

Встреча начнется в 18:30 по самарскому времени.

Тольяттинский «Акрон» сегодня проведет третий матч в рамках второй части подготовки к возобновлению сезона Футбольной национальной лигb. На стадионе Calista Sport Center в турецком Белеке красно-черные сыграют с представителем Премьер-лиги «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча начнется в 18:30 по самарскому времени.

Тольяттинцы ушли на зимнюю паузу на 19-ом из 22 месте в ФНЛ. Чтобы остаться в лиге «Акрон» прилично укрепился. Проверить новичков в деле и оценить игроков на просмотре тренерский штаб может в контрольных играх.

В рамках второй части сборов «Акрон» уже сыграл вничью с польским клубом «Видзев» 1:1 и разгромил бронзового призера чемпионата Латвии «Валмиеру» 6:1. На очереди встреча с очень крепким соперником.

«Урал» после 19 туров РПЛ идет на 12-ом месте. К возобновлению сезона «шмели» готовятся в Турции. В предыдущем контрольном матче подопечные Юрия Матвеева разобрались с черногорской «Зетой» 3:1.

На игру с «Акроном «Урал» выйдет смешанным составом. На поле не появятся футболисты, которые появились в старте на матче против «Зеты». Среди них Кулаков, Августиняк, Рыков, Годзюр и Погребняк. Однако не исключено, что кто-то из этих футболистов все-таки появится на поле. Составы команд станут известны перед началом товарищеской встречи.

Прямая видео-трансляция контрольного матча Акрон – Урал 11 февраля 2021

Посмотреть игру можно на YouTube-канале Authentic.Football или на сайте samara.kp.ru.