Власти Самары рассказали, когда планируют восстановить дом с рухнувшей стеной и два соседних здания на Галактионовской. 10 февраля в администрации Ленинского района представители департаментов и коммунальщиков встретились с жильцами пострадавших домов и ответили на их вопросы.Усилят фундамент и несущие стеныНапомним, 6 сентября 2020 года стал черным днем календаря для жителей сразу трех домов – по ул.Галактионовской 153, 151 и 151а. Во время проведения ремонтных работ на инженерных сетях прямо под стеной дома №153 был раскопан котлован, в который обрушилась стена одного из подъездов. Только по счастливой случайности не обошлось без жертв, но десятки жильцов дома №153 и находящихся во дворе домов №№151 и 151а в одночасье лишились крыши над головой. Из-за случившегося в Самаре объявили ЧС муниципального масштаба, людей расселили в квартиры маневренного фонда, а эксперты принялись обследовать здание – объект культурного наследия - и продумывать план его восстановления.- Был заключен муниципальный контракт по обследованию технического состояния здания, проектированию и проведению противоаварийных и консервационных работ, - рассказал замруководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Алексей Старостин. - В первую очередь были обрушены конструкции, представлявшие опасность. Сейчас идут работы по проектированию и восстановлению здания, мы примерно понимаем перечень необходимых мероприятий. В частности, нужно будет усилить фундамент, возможно – контуры несущих стен второго подъезда дома №153. Также идут работы по проектированию восстановления первого подъезда, который пострадал больше всего.Как рассказал представитель департамента, проектная документация по второму подъезду должна быть готова уже к концу марта, после чего строители приступят к самим работам по усилению конструкций. Завершить их собираются в апреле-мае, а уже в июне специальная комиссия должна дать допуск к заселению второго подъезда.С первым подъездом, как признались чиновники, ситуация сложнее. До середины лета эксперты должны разработать проект по его восстановлению. Исходя из перечня необходимых работ, мэрия определит стоимость и сроки приведения дома в порядок. Но уже понятно, что вряд ли жильцам первого подъезда удастся въехать в свои квартиры раньше 2022 года.«Трубы прорвало, хлестал кипяток»Жильцы высказали серьезное беспокойство по поводу состояния дома после предновогоднего порыва трубы отопления.- В декабре в здании неожиданно включили отопление, трубы прорвало, почти сутки хлестал кипяток, - пожаловались люди. – В квартирах пострадали полы и стены, в коридоре во втором подъезде рухнул потолок, трещины в стене в два сантиметра. Мы уж не говорим о том, что пострадали все наши вещи, которые мы оставили в здании, потому что нас заверили, что с ними ничего не случится. Кто все это восстановит?Однако чиновники заявили, что за счет муниципалитета восстановят только общедомовое имущество и общую территорию, в том числе – фундамент, несущие стены и крышу. А вот все работы внутри квартир лягут на плечи собственников.- Конструкции дома нельзя было оставлять на зиму без тепла, поэтому было принято решение о пуске отопления сразу, как это позволили противоаварийные работы, - объяснили в департаменте.Некоторые жильцы пожаловались, что у них пропала часть вещей, однако в администрации посоветовали написать по этому поводу обратиться в полицию.Готовят к заселениюГораздо лучше ситуация обстоит с домами №151 (две квартиры) и 151а (четыре квартиры). Сейчас здесь заканчиваются работы по реконструкции инженерных сетей, конструктивные повреждения зданий устранены. Предполагается, что дом №151 будет готов к заселению уже к 15 февраля, а дом №151а – к концу месяца.Как рассказали представители управляющей компании «РЭУ-3», на сегодняшний день в этих домах завершены работы по отоплению и канализации, работает электричество, в ближайшее время заработает водоснабжение. Готовы также внешние сети газоснабжения.- Сейчас мы ждем всех жильцов на заключение договоров ВДГО, после этого обследуем и опрессуем внутридомовое газовое оборудование и определим дату пуска газа,- объяснили представители СВГК.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Дом повис в воздухе»: эксперты рассказали, почему рухнула стена дома на Галактионовской в СамареЖители дома винят в ЧП рабочих, которые выкопали рядом со зданием котлован (подробности)Пострадавшим при обрушении стены дома в Самаре семьям начали выделять временные квартирыЛюди планирует заехать туда уже в ближайшие дни (подробности)Власти рассказали, когда жильцы дома с рухнувшей стеной в Самаре смогут вернуться в свои квартирыУже в пятницу в сопровождении спасателей они смогут зайти в квартиры, чтобы забрать самое ценное (подробности)Это просто шок: жители дома с рухнувшей стеной в Самаре показали, куда их хочет переселить администрацияЛюди возмутились состоянием и местонахождением квартир маневренного фонда в Озерном (подробности)«Кипяток хлестал почти сутки»: в доме с рухнувшей стеной в Самаре дали отопление и прорвали трубыСейчас аварию уже устранили, управляющая компания обещает помочь с ликвидацией последствий (подробности)