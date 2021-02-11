Суровые дорожники нанесли разметку на трассу Оренбург – Самара прямо во время метели

Видео с дорожниками разлетелось по социальным сетям Фото: скриншот

Мнения очевидцев разнятся

10 февраля в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено как дорожные рабочие наносят разметку на трассе Оренбург – Самара прямо во время метели. Более того, оператором оказался один работников подрядной организации.

Пользователи соцсетей уже высмеяли работу дорожников, мол, в бюджете денег много – неужели их некуда девать?! По их мнению, такое положение дел как минимум нелогично.

Впрочем, мнения разняться. Некоторые, напротив, рады тому, что на дороге наконец-то появилась разделительная полоса.

- Эта разметка, пусть даже такая. Очень много жизней спасти может в метель! От выезда на встречную полосу. Хоть какой-то ориентир на дороге, - пишет местный житель по имени Владимир.

- Каждое утро двигаюсь по этой дороге на работу, в туман без разметки вообще никак! А обещают к концу недели опять сильные туманы, вот ребят и напрягли, - делится другой пользователь.

Нашлись и те, кто восхитился тем, что разделительная полоса на дороге нарисована ровно. Стоит отметить, что ситуацией уже заинтересовалось Оренбургская Госавтоинспекция.

- По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям водителя данного автомобиля и руководителям подрядной организации, - комментирует пресс-служба УМВД РФ по региону.

Они беспокоились за людей!

Между тем ФКУ управление дорог «Приуралье» прокомментировало ситуацию, объяснив действия своих коллег тем, что они обеспечивали безопасность дорожного движения.

- На участке трассы М-5 «Урал» на подъезде к Оренбургу было выявлено отсутствие разметки, сразу же после этого было принято решение о ее немедленном восстановлении, так как неразличимость разметки может стоить кому-то жизни, тем более речь идет об участке дороги с интенсивностью более 5 тысяч автомобилей в сутки, - говорят специалисты.

По словам экспертов, В 20-градусный мороз у спецтехники замерзли форсунки, поэтому дорожные рабочие проявили смекалку и восстановили разметку ручным способом, правда, для этого пришлось нарушить технику безопасности:

- В результате восстановлено 200 метров разметки, а риск ДТП снижен. Мера является временной, и при наступлении благоприятных погодных условий в случае необходимости разметку нанесут снова стандартным способом.