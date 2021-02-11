Пожар произошел на складе с восточными сладостями. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области
В Самаре тушат крупный пожар на складе восточный сладостей. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в четверг, 11 февраля, в 14:20. Но еще ранее в социальных сетях горожане писали: "Взорвался мебельный цех на Олимпийской!"
Изначально сообщалось, что горит как раз мебельный цех. Но в дальнейшем выяснилось, что загорелся склад, на котором фасовали восточные сладости.
"Проезжали как раз мимо, очень много МЧС и пожарных. Дым валил очень сильно, со второго этажа здания, по всей видимости", - писали пользователи соцсетей.
По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в Кировском районе Самары горит склад на площади в 200 кв. метров. На месте работают 106 человек и 31 единица техники. Очевидцы сообщали, что перекрыли всю улицу Олимпийскую.
По данным МЧС, в здании на площади в 500 кв. метров обрушилась кровля. Обломки разлетелись на несколько метров от здания, были повреждены припаркованные рядом машины, от здания разбегались собаки.
По некоторым данным, их разбрасало взрывом - взорваться якобы могли газовые баллоны, однако, эту информацию в МЧС официально не подтвердили.
Сейчас пожар локализован на площади в 100 квадратных метров. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание.
По имеющимся данным, в результате происшествия, погибших и пострадавших не было. Пока о причинах произошедшего не сообщается.
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