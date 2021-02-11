Пожар произошел на складе с восточными сладостями. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре тушат крупный пожар на складе восточный сладостей. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в четверг, 11 февраля, в 14:20. Но еще ранее в социальных сетях горожане писали: "Взорвался мебельный цех на Олимпийской!"

Изначально сообщалось, что горит как раз мебельный цех. Но в дальнейшем выяснилось, что загорелся склад, на котором фасовали восточные сладости.

"Проезжали как раз мимо, очень много МЧС и пожарных. Дым валил очень сильно, со второго этажа здания, по всей видимости", - писали пользователи соцсетей.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в Кировском районе Самары горит склад на площади в 200 кв. метров. На месте работают 106 человек и 31 единица техники. Очевидцы сообщали, что перекрыли всю улицу Олимпийскую.

По данным МЧС, в здании на площади в 500 кв. метров обрушилась кровля. Обломки разлетелись на несколько метров от здания, были повреждены припаркованные рядом машины, от здания разбегались собаки.

По некоторым данным, их разбрасало взрывом - взорваться якобы могли газовые баллоны, однако, эту информацию в МЧС официально не подтвердили.

Сейчас пожар локализован на площади в 100 квадратных метров. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание.

По имеющимся данным, в результате происшествия, погибших и пострадавших не было. Пока о причинах произошедшего не сообщается.

Читайте также

На крупном пожаре на Самарском подшипниковом заводе погиб один человек (подробнее)

Несколько крупных пожаров произошли в Самаре в 2020 году

Несколько семей осталось без жилья в результате пожара в жилом доме на улице Пионерской в начале ноября (подробнее)

Осенью в результате пожара в нелегальном хостеле погибли четыре человека (подробнее)

Летом горел склад лакокрасочных материалов, столб дыма от которого наблюдали в городе (подробнее)