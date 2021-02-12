Беспокойная ночьВечером 5 февраля Екатерина была дома одна с двумя детьми. Старший сын набирал ванную, а младшая дочь никак не хотела укладываться спать:- То голова у нее болит, то живот, то тошнит ее, то звон в ушах. Это странно, потому что обычно Варя не жалуется, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Екатерина. - Тут и я понимаю, что мне нехорошо. Замеряю давление - у меня и дочки зашкаливает. Зову сына - у него вроде все хорошо.Екатерина испугалась: два года назад, 5 января 2019 года, она нашла дочь в ванной без сознания, врачи сказали, что это было отравление угарным газом. В этот раз она велела сыну скорее одеваться, забирать сестру и уходить на улицу. Сама позвонила медикам.- Сотрудники «Скорой помощи» сказали, что это снова отравление угарным газом, позвонили в аварийку газовой службы, а нас увезли в больницу, - вспоминает Екатерина. - Когда мы утром 6 февраля вернулись домой, газа не было по всему стояку.Страшно житьС тех пор прошла неделя: в морозы люди жили без горячей воды и не могли даже воспользоваться плитами - газ отключили в 5 квартирах полностью.- Соседи на нас озлобились. Но они же сами мне рассказывали: семья, которая жила тут до нас, продала квартиру, потому что чуть с двумя сыновьями не угорели. Мне тоже страшно: мы могли лечь спать, а муж наутро нашел бы три трупа, - Екатерина очень переживает: деваться семье некуда – квартира взята в ипотеку на 25 лет, а жить там теперь страшно.Дома у Екатерины и ее мужа Андрея окна открыты почти постоянно. Но зимой форточку то открывают, то прикрывают, постоянный приток свежего воздуха идет через отдельный клапан (вид приточной вентиляции) в спальне и через деревянные окна.Женщина признается: очень хочется понять, в чем же дело. Члены семьи то и дело чувствуют себя нехорошо, каждый день ложатся спать и боятся, что однажды не проснутся.Норма, как ни крутиК проблеме дома №57 на ул.Мориса Тореза в соцсетях сумел привлечь внимание самарский блогер Олег Иванец - на его публикацию уже откликнулся депутат Госдумы Александр Хинштейн, он пообещал в кратчайшие сроки разобраться в ситуации.12 ноября в квартире Екатерина и Андрея собралась целая комиссия: газовая служба, управляющая компания «Квазар» и сотрудники ООО «Чистый дом город». Именно специалисты последней компании ранее проверяли дымоходы и вентканалы в доме и выдавали заключение, что все в порядке.Члены комиссии пытались разобраться в ситуации на протяжении двух часовришли к выводу: в этот дом можно экскурсии водить, настолько образцово тут все работает. Вентканалы и дымоходы чистые, работают стабильно и хорошо, обратной тяги нет. Ни у кого из соседей по всему стояку нет вентиляторов. А в самой квартире при разных условиях – закрытых и открытых окнах и даже при закупоренном клапане - все равно есть приток свежего воздуха, его показывают все приборы.- Ну и? – вопрошают друг друга специалисты, после чего лезут на крышу, чтобы проверить, все ли в порядке там. Но и на крыше не удалось найти ничего, что могло бы привести к концентрации угарного газа в квартире.В итоге специалисты поехали оформлять документы о том, что все в квартире хорошо и никаких нарушений нет. Газ в дом могут вернуть уже сегодня.А Екатерина и Андрей сели планировать семейный бюджет: смогут ли они позволить себе купить детекторы углекислого газа, чтобы спать спокойно? Пока неясно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Возимся в ледяной воде с ноября»: жители многоэтажки на Ново-Садовой третий месяц остаются без газаШансов в ближайшее время помыться в горячей воде у 63 семей, в которых есть пенсионеры и инвалиды, нет (подробности)