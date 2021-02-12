Многопрофильная КЛИНИКА СИТИЛАБ вошла в число победителей и призеров ежегодного конкурса «Клиника года»

В Клинике СИТИЛАБ всегда готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь пациентам любого возраста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Им доверяют самое бесценное – здоровье. В Самаре чествовали лучшие медицинские учреждения региона. Победителей и призеров традиционного конкурса Издательского дома «Комсомольская правда» выбирали сами пациенты. Народное голосование длилось с сентября по декабрь 2020 года. Победитель в номинации «Лучшая диагностическая лаборатория» и призером в номинации «Лучшая клиника семейного здоровья» в этом году стала многопрофильная КЛИНИКА СИТИЛАБ.