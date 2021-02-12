Медицинский центр «Терос» победил в номинации «За здоровый образ жизни» конкурса «Клиника года – 2020»

Миссия центра - помочь людям избавиться от алкоголизма, а значить обрести здоровье и более успешную жизнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алкогольная, табачная или пищевая зависимость? С этим поможет справиться медицинский центр «Терос». В этом уже убедились тысячи жителей Самарской области и поддержали медицинский центр в ежегодном конкурсе издательского дома «Комсомольская правда» - «Клиника года»

В конкурсе участвовало более 70 медицинских учреждений губернии. С сентября по декабрь 2020 года страницу с голосованием на сайте samara.kp.ru посетили около 58 тысяч пользователей. За участников отдали почти 13,5 тысяч голосов.