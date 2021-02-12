Февраль в Самаре самый нелюбимый месяц травматологов. Именно в это время уже который год в Самаре начинаются бешеные погодные скачки: перепады температур от -31 до +2 просто не оставляют ногам и рукам горожан шансов. Гололед, сосульки на крышах, снежные лавины - прогулка по городу в этот период превращается в настоящий квест на ожидание. Почему так происходит, что можно сделать и куда жаловаться, если что-то пошло не так, обсудили на радио \\"Комсомольская правда\\" с председателем фонда \\"ЖКХ-Контроль\\" Виктором Часовских.\\"Территория городская, а убирают ее на деньги собственников\\"Нарекания по качеству уборки получают и дворы, и тротуары в общественных пространствах. А ведь есть четкие правила, которые точно определят, кто и за что отвечает. В частности, по закону, после того как выпал снег, УК обязана его сметать и очищать дороги до асфальта. Впрочем, хорошо сделать это получается не всегда.- Дворников, конечно, не хватает. В советское время им, например, выделяли жилье на той территории, где они убираются. Сейчас такого нет. И деньги там небольшие, поэтому многие территории либо отдают одному человеку и он банальное не успевает, либо убирают посменно - и тогда снег успевает слежаться, - рассказывает Виктор Часовских.Есть и еще одна проблема. По самарским правилам УК должна убирать не только придомовую территорию, но и 25 метров от фасада дома. По сути это - городская территория, но ее содержание происходит за деньги собственников.- Мы уже не раз выходили с предложениями, чтобы изменить эту систему. Например, город мог бы посчитать, сколько УК тратит на содержание территории, затем выделить на это бюджетные деньги. И уж потом требовать результата, штрафовать за неисполнение, - говорит эксперт.А вот вывозить снег из дворов УК не обязана - это в текущую стоимость содержания жилья не входит. Если собственники хотят, чтобы сугробов у подъездов не было, они могут провести собрание, запросить стоимость заказа машины у своей управляющей компании и скинуться.\\"С реагентами то густо, то пусто\\"Скользкие улицы и тротуары, напоминающие каток, - огромная проблема в Самаре. В травмпунктах рассказывают, что число обращений за последнюю неделю выросло в 2 раза.- Проблему мы видим. Сначала начали использовать много реагентов, жители стали жаловаться - на дорогах каша, животные страдают, обувь разваливается. Но сейчас их вообще убрали. Такое ощущение, что совсем не сыпят или как-то точечно. Это тоже неправильно, - считает Часовских.Он напомнил, что прокуратура уже предъявила претензии компании \\"\\"Кедр-1\\" за не слишком хорошую уборку. К управляющим компаниям тоже есть вопросы.- Проблемы с их работой связаны и с тем, что слишком легко стало получить лицензию. Реально, для этого все, что нужно - уставной капитал в 10 тыс рублей. Никто не спросит, есть ли достаточное количество специалистов. Мы давно предлагаем изменения в законодательство по лицензированию, но пока подвижки не такие быстрые. Одна победа есть: теперь лишить лицензии могут за 3-месячные долги перед ресурсниками. Это была наша поправка, - продолжает эксперт.\\"Весной увидим плоды уборки кровель\\"Состояние крыш после снегопада или оттепели - предмет для особенного разговора. Управляющая компания должна убирать снег и наледь с тех кровель, в первую очередь, где проходит тротуар. Если проектом предусмотрена крыша на лоджии или на балконе - здесь отвечает управляющая компания. Если все сделано самовольно собственником, то отвечать за такие кровли будет человек.Но убирают не всегда хорошо. Виктор Часовских считает - проблема в том, что просто нет специалистов с нужной квалификацией.- На высоте должны работать специальные бригады, с особым доступом. Я являюсь директором квалификационного центра министерства энергетики и ЖКХ, мы занимаемся переподготовкой и подготовкой таких кадров. Но обращений от УК нет! А плоды такой недоуборки мы увидим весной. Крыши потекут, потому что на них выходят с ломом и начинают долбить наледь. А потом их снова на наши деньги начнут ремонтировать, - возмущен Виктор Часовских.По его словам, тщательнее за этим должна следить прокуратура. В фонд ЖКХ-Контроль также можно пожаловаться на любые нарушения. Для этого работает телефон горячей линии - 260-37-19 - сюда можно сообщать о возникших проблемах или же узнать, кто должен их решить.Комментарий экспертаСергей Хальченко, юрист:- Первое, что необходимо сделать - зафиксировать случившийся факт, фотосъемку произвести. Затем обратиться в полицию, чтобы они тоже зафиксировали случай. Следующий шаг - обратиться к собственнику здания, чтобы требовать компенсацию ущерба. Если добровольно не получилось договориться, то надо обращаться в суд. Если причинен вред здоровью, то может быть заведено уголовное дело либо за халатность, либо за оказание услуги ненадлежащего качества. И в качестве наказания может быть присужден реальный срок.Топ проблем, с которыми жители Самарской области обращаются в Фонд1 место. Состояние, содержание и ремонт жилья2 место. Начисление платы за коммунальные услуги3 место. Проблемы с УК и ТСЖ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мокрое дело: как заставить УК в Самаре заплатить за рушащиеся крыши и падающие сосулькиВ Самаре продолжают проваливаться крыши и падать козырьки под весом накопленного снега, а сосульки угрожают здоровью и автомобилям. Что делать и кто поможет в этой ситуации?(подробности)