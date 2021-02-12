Мужской спринт чемпионата мира по биатлону в Поклюке 12 февраля 2021: прямая онлайн-трансляция

Мужской спринт стартует в 16:30 по московскому времени. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во второй день чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет мужской спринт. Спортсмены пробегут 10 километров. На старт выйдут сразу пять российских биатлонистов.

Первый соревновательный день выдался для нашей команды, которая сейчас выступает под эгидой Союза биатлонистов России (RBU), без национального флага и гимна, получился не самым удачным. Россияне заняли только девятое место, хотя у них были все шансы взять медали.

Изначально чемпионат мира по биатлону вместо Поклюки должна была принять Тюмень, но из-за тех же ограничений, из-за которых наша команда лишилась флага и гимна, турнир отдали Словении.

Мужской спринт стартует в 16:30 по московскому времени.

От России побегут пять спортсменов – Матвей Елисеев (у него четвертый номер в стартовом листе), Александр Логинов (12 номер), Эдуард Латыпов (50 номер), Антон Бабиков (76 номер) и Карим Халили (96 номер).

Всего в спринте примут участие 104 биатлониста.

Стартовый номер россиян в мужском спринте чемпионата мира по биатлону в Поклюке 12 февраля 2021

Матвей Елисеев (4 номер), Александр Логинов (12 номер), Эдуард Латыпов (50 номер), Антон Бабиков (76 номер) и Карим Халили (96 номер).

Где смотреть мужской спринт чемпионата мира по биатлону в Поклюке 12 февраля 2021

Прямую видео-трансляцию мужского спринта чемпионата мира по биатлону в Поклюке 12 февраля 2021 покажет «Матч ТВ» в 16:15 по московскому времени. Также следите за трансляцией на сайте kp.ru.