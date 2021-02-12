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Медицинская компания «Гепатолог» победила в номинации «Услуги в области гастроэнтерологии» конкурса «Клиника года-2020»

Медицинская компания “Гепатолог” - это амбулаторное отделение, комфортный стационар, своя лаборатория и аптечный пункт
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Компания работает по ОМС, ДМС и международным программам

Компания работает по ОМС, ДМС и международным программам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аплодисменты и заслуженные награды, улыбки и слова благодарности. В Самаре чествовали победителей и призеров конкурса «Клиника года», который ежегодно проводит Издательский дом «Комсомольская правда».

Победителем в номинации “Услуги в области гастроэнтерологии” жители Самарской области в 2020 году выбрали медицинскую компанию “Гепатолог”. С 1994 года эта компания предоставляет своим пациентам передовые услуги по диагностике, лечению и профилактике болезней печени, гастроэнтерологических, инфекционных и терапевтических заболеваний.

Клиника года-2020