Медицинская компания «Гепатолог» победила в номинации «Услуги в области гастроэнтерологии» конкурса «Клиника года-2020»

Компания работает по ОМС, ДМС и международным программам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аплодисменты и заслуженные награды, улыбки и слова благодарности. В Самаре чествовали победителей и призеров конкурса «Клиника года», который ежегодно проводит Издательский дом «Комсомольская правда».

Победителем в номинации “Услуги в области гастроэнтерологии” жители Самарской области в 2020 году выбрали медицинскую компанию “Гепатолог”. С 1994 года эта компания предоставляет своим пациентам передовые услуги по диагностике, лечению и профилактике болезней печени, гастроэнтерологических, инфекционных и терапевтических заболеваний.