Ситуация в регионе остается напряженной

Число заболевших остается постоянным, умирать от вируса продолжают люди старше 65 лет, вакцинация продолжается полным ходом. Эти и другие последние новости о коронавирусе в Самарской области рассказываем в нашем ежедневном дайджесте.

За последние сутки в регионе заболели 298 человек. С начала февраля число тех, кто столкнулся с COVID-19, колеблется около 300 человек. Всего с начала пандемии заболели уже 44 211 человек. В этот раз по числу заболевших за день Самарская область оказалась на седьмом месте, она стабильно входит в десятку. При этом в регионе действуют ряд ограничений. Например, подросткам нельзя без родителей находиться в ТЦ, для пожилых 65+ действует обязательная самоизоляция, строгий масочный режим обязателен для соблюдения во всех населенных пунктах.

Болеют, кстати, не только в крупных городах. За последние сутки отличились пять муниципалитетов: кроме Самары и Тольятти в список попали Отрадный, а также Чапаевск и Красноярский район.

В регионе продолжается вакцинация, которая должна остановить распространение заразы. В больницы области привезли более 23 тыс доз вакцины, ее распределяют по городам и селам. Журналист КП-Самара описала свой опыт прохождения вакцинации.