В Самарской области немало мест, где можно с удовольствием и пользой провести выходные. Одно из них - село Хрящевка в Ставропольском районе. Здесь у горожан 21 века есть возможность окунуться в рыцарское средневековье с величественными замками, каретами и насладиться общением с живой природой. Журналист «КП» - Самара» побывала здесь в рамках #проектпоехали и разузнала все о том, как интересно и с пользой провести время в Хрящевке.Самый маленький пониХрящевка знаменита прежде всего находящимся здесь Замком Гарибальди - настоящим средневековым дворцом, поражающим воображение всякого, кто его увидит. Хотя владелец не пускает посетителей внутрь, он не препятствует туристам, которые с удовольствием фотографируются на фоне этого уникального для Самарской области сооружения. А вот в конном клубе «Конюшня Гарибальди» в Хрящевке гостям всегда рады.- Мы хотели, чтобы к нам приезжали целыми семьями отдохнуть от городской суеты. Покататься верхом в нашем клубе могут не только взрослые, но и дети, уже начиная с пяти лет. Для самых маленьких посетителей у нас работает пони-клуб, лошадок отбираем очень внимательно и тщательно - только тех, кто максимально расположен и дружелюбен к человеку, - рассказала управляющий конного клуба Вера Какушкина.В конном клубе посетители могут познакомиться с 17 лошадками и 8 пони различных пород. Среди них - самый маленький пони Самарской области по кличке Фунтик. Его рост - всего 76 сантиметров в холке! Его товарищи - Лунтик, Мультик, Мурзик и другие - тоже всегда готовы угоститься сушками и подставить спину юным всадникам.Королевская статьСовсем другое впечатление производят горделивые фризские кони - уникальная для региона порода, специально привезенная из Германии и Нидерландов. Вороные красавцы-тяжеловозы издревле использовались исключительно для того, чтобы возить дворянские кареты, шестеркой таких лошадей запряжен, например, экипаж английской королевы. Самарцы теперь тоже могут почувствовать себя на месте царственных особ. Правда, сейчас красавца-жеребца Гедеона в упряжь не ставят, а используют исключительно для фотосессий.Впрочем, покататься и верхом, и в санях около Замка Гарибальди и в полной мере ощутить атмосферу блистательного средневековья все же можно. Для посетителей разработали несколько маршрутов: вокруг замка, по аллее, вдоль берега Волги - выбирай на любой вкус!После насыщенной впечатлениями прогулки можно уехать домой, а можно остаться в Ставропольском районе на ночь. Благо, что местные отели не только не уступают многим городским, но и превосходят их. Яркий пример - четырехзвездочный семейный бутик-отель «FAMILIA» в Ягодном. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, подышать свежим воздухом и при этом наслаждаться привычным комфортом.КОНКРЕТНОЭкскурсия по конюшне – от 300 рублейЗанятие верховой ездой в группе – от 300 рублейИндивидуальное занятие верховой ездой – 800-1500 рублейМалый круг по манежу – 150 рублейКатание верхом под присмотром инструктора по манежу 60 минут - 1000 рублей.Прогулки верхом в поля на территории с.Хрящевка (60мин., 90 мин., 120 минут)- 1000-2000 рублей.Аренда лошадей для фотосессий – 2500-4000 рублейАренда кареты и фризских лошадей – 12000 рублей.