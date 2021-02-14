Сугробы вместо машин и глыбы-убийцы: показываем 11 фотографий воскресной Самары в снегу

Типичный образец ЖКХ-арта. Зимой и после снегопадов смотрится особенно пугающе

14 февраля синоптики пугали самарцев снегопадом и метелью. Ветер на самом деле был сильный, а вот снега выпало не так и много. Впрочем, последствия предыдущих капризов погоды успели ликвидировать далеко не везде. Журналист "КП-Самара" прогулялась по спальным районам города и посмотрела, как выглядит Самара после воскресного снегопада. Показываем самые интересные фотографии.

Чего только не увидишь в современных вроде как дворах

Такую картину скорее ожидаешь увидеть в частном секторе. Однако, на Безымянке бывает и не такое. Интересно, а потом эту одежду удобно ставить в угол? Не занимая при этом шкаф? Зато морозная свежесть обеспечена и без всяких кондиционеров и умягчителей.

Облака удивительные этим вечером

Стоит поднять голову - на небе удивительные облака. Заодно можно увидеть, как поднимающийся из труб над пятиэтажками дымок или пар ветром сносит в сторону и он стелется, будто белая снежная поземка, но на высоте. Удивительные эффекты дарит эта зима.

До весны дожили не все

Через проспект Кирова в Кировском районе можно увидеть странные картины. В этом доме есть и приличные квартиры - с пластиковыми окнами и красивыми шторами, и вот такие - нараспашку. Интересно, каково такое соседство обычным жителям? Можно предположить, что в таких заброшенных частях этих домов постоянными гостями становятся лица без определенного места жительства. Не самые приятные моменты видимо испытывают те, кто должее жить в таких условиях. А какие сугробы!

Эта глыба тут на крыше неспроста

Большинство крыш в Кировском районе, кстати, довольно чистые. Но сосульки все же подстерегают зазевавшихся путников. А вот здесь, на проспекте Юных Пионеров караулит беспечных прохожих вот такая глыба-убийца.

Оживленный тротуар прямо перед почтой. Ау, администрация

Ау, администрация, коммунальщики - ведь не будем же мы ждать трагедии?

Еще одна глыба-убийца

А вот этот навес над балконом выглядит "самостроем". Впрочем, управляющей компании виднее. Но все же эту угрозу, нависшую над тротуаром тоже нужно бы ликвидировать. Видно же, что она не со вчерашнего дня здесь.

Кажется, что сейчас из снежного вихря кто-то появится

По самому проспекту Юных Пионеров летом катаются дети на роликах, а вот сейчас здесь носятся клубы снега. Как будто бы сейчас из них появится тройка коней и сани с Дедом Морозом.

Квартал из фильма ужасов рядом с площадью Кирова

Еще несколько кадров Кировского района - эти можно было бы показывать в низкобюджетном фильме ужасов.

Что происходит за черными зияющими дырами окон никому не известно

Ночью эти окна хлопают на ветру. А жителям домов по другую сторону любоваться ими совсем неприятно.

Месяц как будто из сказки. Или с заставки одной кинокомпании

А в небе острый месяц - как в сказке или заставке к фильмам от известной кинокомпании. И, слава Богу, никаких московских снегопадов - хватит нам и того, что есть. А впереди - морозное начало недели и новые испытания - уже с гололедом.

А у вас есть интересные фотографии вашей Самары? Делитесь ими с нашими журналистами и мы опубликуем самые интересные.

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