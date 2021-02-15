Почти три сотни заразившихся без новых летальных случаев: что происходит с коронавирусом в Самарской области

Количество заразившихся коронавирусом в Самарской области стабилизировалось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области количество заразившихся коронавирусом стабилизировалось – ежедневно фиксируется порядка трехсот новых случаев. Рост числа заболевших фиксируют в нескольких возрастных группах, поэтому в регионе пока не планируют снимать действующие ограничения.

За прошедшие сутки не регистрировали новых смертельных случаев. При этом за истекшую неделю был период, когда умирали по 10 человек за день.

В Самаре и Тольятти больше всего

Самара и Тольятти значительно превосходят другие города и районы Самарской области по количеству заразившихся коронавирусом. Так, за прошедшие сутки в регионе 299 новых заболевших, из них 108 выявлено в областной столице, 92 – в автограде. Таким данные предоставил региональных оперштаб.

Помимо Самары и Тольятти больше всего новых случаев в Сызрани (14), по 9 в Кинеле и Новокуйбышевске.

За сутки коронавирус нашли у 260-ти пациентов с ОРВИ и пневмонией, еще 39 узнали о диагнозе при профосмотрах.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирус заразились 44 510 человек, из них вылечились 40 854, умерли 890 заболевших.

Без летальных случаев

За прошедшие сутки в регионе нет новых летальных случаев. В предыдущий раз такое было ровно неделю назад. По ходу недели был период, когда четыре дня подряд было по 10 смертей.

В основном чаще всего умирают пациенты старшего возраста, имеющие сопутствующие заболевания. Поэтому в регионе продолжает действовать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, недавно эти ограничения продлили до конца февраля.

Среди пенсионеров отмечают рост количества заразившихся, но также часто болеют коронавирусом и в других возрастных группах, в том числе, молодые люди. Поэтому им ограничения тоже продлили.