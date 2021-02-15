Пандемия и мировой экономический кризис не прошли мимо тольяттинского химического гиганта. В следствие падения спроса и цен на продукцию предприятиячистая прибыль по итогам работы в прошлом году снизилась на 17 % и составила 3,3 млрд руб. Однако даже в это непростое время заводчане достигли рекордной выработки по ключевым продуктам - аммиачной селитре и КАС.Несмотря на сложные финансовые условия, в 2020 году химикам удалось выполнить большой объем работ по строительству новых и техническому перевооружению действующих производств. Основные усилия были сосредоточены на реализации инвестиционных проектов, наиболее важных для развития предприятия, позволяющих рассчитывать на повышение эффективности производства и снижение затрат.Так, в 2020 году было завершено строительство второй универсальной комплектной линии азотной кислоты, получена первая продукция и ведутся пуско-наладочные работы на производстве сульфат-нитрата аммония.Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов по производству улучшенной серной кислоты и гранулированного карбамида. Промышленные комплексы в строительстве учитывают применение прогрессивных технологий, обеспечивающих экологически чистое и безопасное производство.Благодаря постоянному обновлению оборудования, внедрению современных технологий предприятию уже удалось добиться существенного снижения удельного потребления сырья и ресурсов.Экологическим проектам и природоохранным мероприятиям на КуйбышевАзоте уделяется особое внимание. В 2020 году было завершено строительство первой очереди очистных сооружений ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района Тольятти. Экологический проект входит в федеральную программу «Оздоровление Волги» в составе национального проекта «Экология». В текущем году продолжается строительство второй очереди – биологической очистки, завершить строительство которой планируется уже в 2021 году.Проделан большой объем работ по технической модернизации и снижению воздействия на окружающую среду на производстве аммиака и комплексе минеральных удобрений.Всего на развитие предприятия в 2020 году было направлено 6,7 млрд. руб.Компания реализует социальные и благотворительные проекты, участвуя в восстановлении лесов, ликвидации несанкционированных свалок, благоустройстве города и других природоохранных программах. В условиях пандемии COVID-19 особое значение придается сохранению трудового коллектива: несмотря на непростое финансовое положение, ни одна социальная программа на предприятии не была свернута, а социальная защищенность персонала улучшилась.