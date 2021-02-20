На тараканов жаловались еще в декабреТольяттинская школа № 43 оказалась в центре внимания правоохранителей. В учреждении, расположенном на бульваре Курчатова, зафиксировали массовое отравление детей. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.Жалобы на проблемы с питанием в МБУ начались еще в декабре прошлого года. Тревогу забили родители учеников со 2 по 9 классы.— В конце года после приема пищи в столовой у многих детей болел живот, поднималась температура, кого-то рвало, — рассказала корреспонденту «КП-Самара» местная жительница Татьяна Петрова (личные данные изменены). — Многие слегли на этой неделе. Симптомы те же, что и раньше. В школе говорили, что это вспышка ротовируса, но, скорее всего, это столовая, которую уже критиковали за грязную посуду, тараканов в тарелке и прочее.Как сообщили в администрации города, 19 февраля 2021 года в департамент образования поступила информация о симптомах кишечной инфекции, выявленных среди учащихся 43-й школы. По словам директора, все пострадавшие находятся дома, никого не госпитализировали. Между тем территориальное управление Роспотребнадзора уже начало эпидемиологическое расследование.Дезинфекцию усилили, дела возбудили— У оператора питания ЗАО КШП «Дружба» с помощью специализированной аккредитованной лаборатории отобраны суточные пробы, а также смывы на группы кишечных палочек и на патогенные исследования. Все работники пищеблока направлены на дополнительное обследование, — отмечают чиновники. — С 19 по 20 февраля в помещениях учреждения, включая пищеблок, проводится усиленная санитарная обработка и дезинфекция с привлечением специализированной организации. Ситуация находится на особо контроле.К проблеме подключились и правоохранители. Прокуратура проводит проверку, а следователи уже возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ — выполнение работа или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.— По предварительным данным, с 18 февраля 34 школьника в возрасте от 7 до 16 лет и 2 педагога обратились за медицинской помощью с признаками отравления, — поделились в пресс-службе СУ СК России по региону.Добавим, что в конце января в другой тольяттинской школе — № 75 — у девятерых детей и одного из сотрудников пищеблока подтвердился норовирус, также являющийся разновидностью острой кишечной инфекции. На проблемы жаловались 24 несовершеннолетних. Там услуги оказывал тот же самый комбинат питания «Дружба», и тоже было возбуждено уголовное дело.Сейчас разбирательства продолжаются. «Комсомолка» следит за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:По факту массового отравления в тольяттинской школе №43 возбудили уголовное делоУ 34 детей и двух педагогов были выявлены симптомы кишечной инфекции (подробности)