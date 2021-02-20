В Самаре стали больше насиловать и меньше убивать: следователи рассказали о преступности в 2020 году

Следователи показали хорошую раскрываемость в 2020 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жестокие убийства, изнасилования, похищения, ЧП с детьми, коррупция у властей — со всем этим, как правило, разбираются следователи. За резонансными делами внимательно следит общественность, поэтому ответственность на плечах правоохранителей большая. 19 февраля в СУ СК России по Самарской области прошла коллегия, на которой руководитель ведомства Валерий Самодайкин и его коллеги обсудили итоги борьбы с преступностью в 2020 году.

Сотрудники регионального управления СК в минувшие 12 месяцев зарегистрировали 12927 сообщений о преступлениях. В производстве 128 следователей находилось 3950 уголовных дел, из которых расследовано 3041 преступление — с учетом тех, что были совершены в прошлые годы. 44,3 % из этих злодеяний — тяжкие и особо тяжкие.

Особое внимание следователи уделяли происшествиям с детьми. На исчезновения несовершеннолетних они реагировали незамедлительно. Возбуждались уголовные дела по статье 105 УК РФ — «Убийство». Положительный пример расследования одного из таких — пропажа 16-летнего Алексея И.

Леша ушел из дома 7 сентября 2020 года на прием к терапевту и пропал. Следователи, оперативники, представители МЧС, Росгвардии, вооруженных сил и волонтеры «ЛизаАлерт» присоединились к поискам. Мальчика нашли лишь спустя два месяца — журналисты «КП-Самара» писали подробности его странствий.

— В результате грамотно спланированных и проводимых на регулярной основе мероприятий И. найден живым и здоровым. Установлено, что он добровольно ушел из дома, проживал на улице, так как такой образ жизни ему нравился, — отмечают в пресс-службе СУ СК по региону.

Но не все подобные случаи заканчивались хорошо. От преступных посягательств за год погиб 21 ребенок.

Как уже сообщалось на samara.kp.ru, по сравнению с 2019-м в 2020 стало больше изнасилований — 32 против 24. Число насильственных действий сексуального характера тоже увеличилось — 132 уголовных дела, 39 дел - за 2019-й. Впрочем, с раскрываемостью здесь в порядке — 100 и 97 % соответственно.

Убийств совершалось меньше. Если в 2018 году регистрации подлежало 145 сообщений, в 2019 — 134, то в минувшем — 128.

В СК подчеркнули и важность борьбы с «нечистыми на руку» силовиками. Так, возбуждено 292 уголовных дела по факту преступлений, совершенных должностными лицами. 168 подобных дел направлены на рассмотрение служителям Фемиды. К слову, под уголовное преследование попадали и сами вершители судеб — судьи Волжского и Автозаводского районных судов губернии.

Сотрудники следственных органов подчеркивают, что для них здоровье и безопасность граждан превыше всего. Они и дальше обещают бороться с преступностью, достигать хороших показателей и привлекать к ответственности тех, кто нарушает закон.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

12927 - зарегистрировано сообщений о преступлениях;

3950 - уголовных дел находилось в производстве следователей;

3041 - преступление расследовано, из них 1346 - тяжки и особо тяжких;

537 - целевых выездов на места происшествия;

472 - сообщения, зарегистрированного в управлении по факту безвестного исчезновения несовершеннолетних;

569 - сообщений, зарегистрированных по факту безвестного исчезновения совершеннолетних;

294 - сообщения поступило о совершении преступлений детьми, по 177 из них возбуждены уголовные дела, в суд отправлено 125 дел;

152 - несовершеннолетних, подлежащих уголовной ответственности;

1500 - преступлений, совершенных в отношении детей, по 1/3 из них возбуждены уголовные дела, всего в производстве таких было 580, 143 из которых в отношении 154 лиц направлены прокурору;

21- ребенок погиб от преступных посягательств;

15 - несовершеннолетних пострадали от действий близких родственников;

128 - зарегистрировано убийств;

61 - зарегистрировано преступлений по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть);

32 - зарегистрировано изнасилований;

132 - зарегистрировано преступлений по статье 132 УК РФ - "Насильственные действия сексуального характера";

127 - уголовных дел прошлых лет, по которым окончено расследование, 94 из них направлены в суд;

552 - рассмотрено сообщения о преступлениях, совершенных лицами, занимающими должности различного уровня в структурах власти, из них по 292 возбуждены уголовные дела, в суды направлено 168 уголовных дел в отношении указанной категории;

70 - возбуждено уголовных дел о совершении преступлений в налоговой сфере, 109 находились в производстве, 71 дело окончено. 6 уголовных дел этой категории направлены в суд, 2 завершены судебным штрафом, 62 - прекращены;

41 - возбуждено уголовных дело по факту невыплаты заработной платы, ущерб по оконченным делам составил 44,7 млн рублей, возмещено потерпевшим - 33,7 млн рублей.

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