Медицинская компания «Наука» стала победителем конкурса «Клиника года-2020» в номинации «Услуги в области генетических исследований»

Снова лучшие. Медицинская компания «Наука» вновь стала победителем ежегодного конкурса «Клиника года». На это раз в номинации «Услуги в области генетических исследований».Медицинской компании «Наука» сегодня - это уже более 50 филиалов в Самаре и Самарской области. Специалисты клиника «Наука» смело используют самые современные технологии. В клинике есть уникальный израильский аппарат для проведения процедуры дистанционного дробления камней в почках и мочеточниках. Без боли, без операции, под рентгеном и УЗИ-контролем. Здесь применяется новейшая методика лечения хронического простатита и аденомы предстательной железы. С 2018 года открыто направление пластической хирургии.