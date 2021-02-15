ЗДОРОВЬЕ 15 февраля 2021 11:03

Медицинская компания «Наука» стала победителем конкурса «Клиника года-2020» в номинации «Услуги в области генетических исследований»

Эта медицинская компания существует уже более 15 лет и продолжаете активно развиваться