«Марафон идей» – наш первый федеральный проект. Мы решили организовать сбор инициатив со всех регионов страны. Нам важно ваше мнение, поэтому лучшие идеи войдут в программу партии», - рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.По его словам, есть два способа принять участие в конкурсе. Участники «Марафона идей» могут записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди.Другой вариант – заполнить заявку на сайте: https://marafon.newpeople.ru/. Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов. В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.Первый этап - сбор заявок - начался 12 февраля, а завершится 15 марта.В марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета «Новых людей», а также известные блогеры.«За несколько дней мы получили сотни предложений по улучшению жизни в Самарской области. Работа над этими инициативами — уже удовольствие, а некоторые предложения просто удивляют уровнем экспертизы»,- рассказал Роман Макаров, руководитель отделения партии «Новые люди» в Самаре.Один из участников проекта решил создать онлайн-энциклопедию русской кухни, в которой можно было бы узнать редкие рецепты традиционных блюд нашего региона.Другой сторонник партии предложил установить в городских дворах каменные мангалы, садовые столы и скамейки. Это позволит сформировать локальные сообщества, а значит поможет соседям совместно следить за порядком.