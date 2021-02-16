«Охота» на людей без масок и снова без смертей: последние новости про коронавирус в Самарской области на 16 февраля 2021 года

В Самарской области количество заболевших коронавирусом остается высоким Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В регионе по-прежнему много болеют covid-19. Почти каждый день фиксируют около 300 заболевших. Уже вторые сутки обходится без жертв — это положительный момент. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 16 февраля 2021 года.

Статистика

В губернии 15 февраля подтвердились еще 297 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего новых пациентов нашли в Самаре — 99 человек. Тольятти не отстает — там заразились 92 местных жителя. 19 граждан подцепили опасный недуг в Кинельском районе. 16 — в Сызрани. 14 — в Новокуйбышевске. 13 — в Кинеле. В остальных муниципалитетах менее 10 заболевших.

266 заболевших за сутки имели симптомы ОРВИ и внебольничной пневмонии. У остальных 31 коронавирус подтвердился во время планового медицинского осмотра.

Общее количество инфицированных с начала пандемии — 44807. Из них вылечились — 41095, в том числе 241 — за прошедший день.

Второй день подряд в Самарской области нет умерших. Если брать общее количество тех, кто не пережил коронавирус, то оно прежнее — 890 несчастных.

«Охота» на «антимасочников»

Ситуация, судя по цифрам, в любом случае серьезная, поэтому ограничения власти снимать не спешат. Так, в общественном транспорте областной столицы продолжают проверять пассажиров. С начала февраля полицейские составили уже 26 протоколов на тех, кто отказывается носить маски.

— Рейды с полицейскими, составляющими протоколы административных правонарушений, проводятся с октября прошлого года. На сегодняшний день составлено более 200 таких протоколов на пассажиров без средств защиты, — рассказали в департаменте транспорта Самары.

Согласно сведениями, озвученным городской администрацией, со времени старта проведения подобных проверок из транспорта были высажены более 1600 нарушителей, у которых отсутствовали средства защиты.

Специалисты настаивают — мойте руки, носите маски и соблюдайте социальную дистанцию. Не забывайте и про вакцинацию. Только наличие коллективного иммунитета поможет победить опасный вирус.