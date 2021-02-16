Диагностика колита, геморроя и онкологии: теперь самарцы могут пройти эндоскопическое исследование без боли и неудобств

Не позволяйте болезни тихо прогрессировать в своем теле Фото: Shutterstock

Это исследование не принято обсуждать даже в кругу самых близких людей. Эндоскопическое исследование толстого кишечника, вероятно, мало у кого оставило приятные воспоминания. Но, как отмечают врачи, пройти нужно, особенно при таких симптомах как запоры, боли в кишечнике, подозрение на опухолевые образования и т.д., а после 50-ти лет - каждый год в плановом порядке. Но почти все тянут до последнего. Потому что страшно, неудобно и больно. Какие заболевания позволяет обнаружить исследование толстого кишечника и где в Самаре это процедуру делают максимально комфортно, откровенно рассказал заведующий отделением эндоскопии «РЖД-Медицина», врач–эндоскопист Алексей Жданов.

- Это эндоскопическое исследование толстого кишечника. Оно помогает выявить такие заболевания как колит, геморрой, онкологические заболевания и многое другое. Во время обследования врач проводит детальный осмотр слизистой оболочки толстого кишечника с помощью эндоскопа, оснащенного миниатюрной видеокамерой. Колоноскопия позволяет взять биопсию во время исследования или удалить полипы прямо во время диагностической процедуры, - рассказывает врач.

Хорошие новости. Теперь «страшная и ужасная» колоноскопия может пройти быстро и комфортно. Для этого, например, можно обратиться в Эндоскопический центр «РЖД-Медицина».

- По желанию пациента исследование проводится под наркозом. А значит безболезненно и в полном комфорте. Более того, у вас есть возможность провести одномоментно и колоноскопию, и гастроскопию («глотание лампочки») под одним наркозом, а значит, в кратчайший срок у вас на руках будут результаты обследования, которые помогут обнаружить заболевание всего желудочно-кишечного тракта, назначить результативное лечение или уже в момент исследования удалить опасные новообразования, - отмечает Алексей Жданов. - В нашем эндоскопическом центре мы можем произвести осмотр слизистой пищевода, желудка и кишечника в узком спектре света. Этот метод позволяет увидеть даже самые ранние проявления рака. А как уже известно, прогноз выздоровления от рака 1 степени 100%, 2 степени – 84%. Главное, не упустить. С этим мы вам поможем.

Непростая эпидемиологическая обстановка и прием антибиотиков, часто без назначения врача, спровоцировали у многих осложнения на ЖКТ. Не позволяйте болезни тихо прогрессировать в своем теле. Ранняя диагностика – залог максимально эффективного лечения и скорого выздоровления. В эндоскопическом центре «РЖД-Медицина» можно не только пройти диагностику, но и удалить полипы ЖКТ на самых ранних этапах, а главное комфортно и спокойно.

Конкретно:

Центр эндоскопической диагностики «РЖД-Медицина».

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