В Новокуйбышевске открылся новый детский сад

Новый «Буратино» рассчитан на 140 ребятишек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жизнерадостный фасад нового корпуса самого большого новокуйбышевского детского сада «Буратино» видно издалека - разноцветная трехэтажка радует глаз всех проезжающих (или проходящих) по улице Гагарина. Но особенно рады родители 140 ребятишек, получивших долгожданные «путевки» в учреждение. Здесь их дети будут всесторонне развиваться в самых комфортных условиях, соответствующих современным стандартам дошкольного образования.

Все для гармоничного развития

Корпус детского сада, на месте которого выросло новое здание, построили в 1961 году. Устарев физически и морально, двухэтажный садик на четыре группы с одним музыкальным залом с 2010 года пустовал, потихоньку разрушаясь. А количество детей в районе росло, и решение нашлось: на базе старого здания отстроили новый «Буратино» в рамках Соглашения между Правительством Самарской области и НК «Роснефть. Уже трехэтажный, на семь групп разных возрастов (в том числе от года до трех) - здесь есть и ясли, и дошкольные группы, чтобы братья и сестры имели возможность ходить в один садик и родителям не приходилось их развозить по разным учреждениям.

В группах есть все для гармоничного развития детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для самых маленьких оборудовали группы «Кроха» и «Колобок» - малышей здесь ждут мягкие кожаные игрушки, пирамидки, горки и другие безопасные разноцветные радости. Чем старше группа, тем затейливее оформление и наполнение. В одних группах можно поиграть в кулинарию и домашнее хозяйство, в других - почувствовать себя пожарным или врачом скорой помощи. Вполне возможно, что кто-то из мальчишек и девчонок уже здесь и определится с будущей профессией. В одном из холлов для профориентации отвели целую стену: в картинках рассказано, кто и как делает ракеты в Самаре, машины - в Тольятти, топливо - в родном Новокуйбышевске, хлеб и молоко - в соседнем Волжском районе. А чтобы ребята в «Буратино» развивались как многосторонние личности, здесь имеются залы для музыкальный занятий и физкультуры, кабинет информатики, занимательной математики, робототехники и конструирования, класс Монтессори и даже музейная комната. Есть также кабинеты психолога и логопеда. Благодаря нефтяникам все помещения (включая и хозяйственные - прачечную, кухню) укомплектованы самым современным и безопасным оборудованием. Безопасность обеспечена всесторонне: здание детского сада оборудовано системами противопожарной защиты, видеонаблюдения и охранной сигнализации. Кстати, и на свежем воздухе ребятам не грозят разбитые коленки: прогулочные зоны садика оборудованы мягким покрытием.

Каждое помещение оборудовано с учетом возраста ребят. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В маленьких детских садах советской постройки сложно создать условия для гармоничного развития детей в силу нехватки площадей, - говорит заведующая детским садом «Буратино» Татьяна Дьякова. - Но дополнительные классы очень важны, особенно для детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря поддержке компании «Роснефть» мы также были обеспечены ноутбуками, компьютерами и другими современными средствами, помогающими развивать детей полноценно. Я надеюсь, что все они пойдут в школу хорошо подготовленными.

Дошколята отправятся в свой новый детский сад в середине февраля - на шкафчиках уже красуются их имена. А в городе тем временем продолжается реконструкция школы на улице Миронова - еще один совместный социальный проект Самарской области и компании «Роснефть».

«Мягкий» спортзал поможет малышам полюбить физкультуру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хорошее дело

Традицию «Роснефти» инвестировать в образование будущих поколений поддерживает и дочернее общество Компании - Новокуйбышевский НПЗ. В рамках корпоративной программы «Школа-вуз-предприятие» нефтепереработчики ежегодно оказывают благотворительную помощь «Роснефть-классам», нефтехимическому техникуму и СамГТУ.

Строительство новых лабораторий, оборудование компьютерных классов, оснащение спортивных залов - НК НПЗ думает о том, чтобы ребята получали качественное образование в комфортных условиях. Так что кадры предприятия чувствуют заботу смолоду!