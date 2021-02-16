Мороз и солнце - лучшую зимнюю погоду и представить сложно. Аномальные морозы, о которых говорят синоптики, самарцев не пугают. -20 и даже -30 градусов для нашей полосы - отличная февральская погода, особенно когда нет ветра. Уже совсем весеннее солнце, чистое яркое небо, похрустывающий под ногами снег, осыпающиеся с веток белые кристаллики снежинок - в последние зимние недели самарцы не прячутся по домам, а активно наслаждаются не календарной, а природной зимой в парках и скверах. Показываем, как выглядит Самара в дни аномальных морозов и что происходит в парках города, пока большинство из нас сидит на работе. Наш фотограф прогулялась по заснеженным тропкам, замерзла, но свою миссию выполнила.В парке Гагарина люди гуляют даже в рабочее время. Кто-то пришел посмотреть на Бабу Ягу, кто-то - прокатиться на колесе обозрения. Здесь же есть и каток.Конечно, для прогулок в морозы - а сейчас в Самаре на улице около -24 градусов - нужно одеваться теплее. Под джинсы обязательно рекомендуют надеть термобелье, а лучше отдать предпочтение теплым лыжным штанам или же колготкам и шерстяным лосинам. Особенно нужно позаботиться об обуви: никаких тесных сапожек на каблуках - потом будут проблемы с ногами. Лучше всего унты, валенки или просторные ботинки, а также шерстяные носки.А вот долго разговаривать на морозе по телефону специалисты не рекомендуют. Во-первых, сам аппарат быстро разрядится и может повредиться, во-вторых, замерзнут руки, ухо - ну что хорошего?Гулять удобно не по всем паркам, да и пробраться получится не во все уголки. Но заснеженные парки выглядят почти так же красиво, как летом. Гораздо симпатичнее, чем в межсезонье.Даже в морозы здесь продолжаются работы по благоустройству и уборке снега, конечно же.В парках очень много любителей собак. Их питомцы тоже одеты по погоде - красавцы!Посидеть на снегу можно, но недолго, и только если на вас теплая одежда. Для фотосессии на что только не пойдешь! А если уйти в парк подальше и найти чистый снег, можно сделать снежного ангела.В Загородном парке живет много белок, и гости их подкармливают. У некоторых есть именные кормушки. Правда, на еду есть и другие претенденты, кроме хвостатых.В Загородном парке есть бонусные локации: если пройти весь парк насквозь, то откроется вот такая красота!Виды просто чудесные! По Волге все еще ходят, но вот лед уже не слишком хорош, так что лучше быть осторожными.Если идете гулять в парк, захватите немного семечек - голуби будут благодарны.В парках не только конькобежцы, но и много лыжников - всех возрастов. Все правильно, ЗОЖ - это залог счастья.Птички нахохлились - ждут весны.На остановках тоже чистят снег, вернее, продолжают это делать.Снеговиков сейчас, конечно, уже делать сложно. Все же снег не мокрый.Аномальные морозы - на 9 градусов ниже, чем норма - продлятся до 20 февраля. А потом синоптики обещают весну. Пока не понятно, надолго ли. Но календарь обещает - она обязательно придет.