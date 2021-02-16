О своей маме, Татьяне Брызгаловой, Елена Белых из Ижевска помнит немного. Та пропала, едва девочке исполнилось восемь лет. Недавно в руки девушки попали письма, которые ее мать писала родственникам почти 20 лет назад. В них женщина пишет, что теперь она живет в Самаре. И Елена в соцсетях обратилась за помощью к неравнодушным горожанам – может быть, кто-то видел, знал ее маму, и сможет помочь в этих поисках?Вся обожженная нашла приют в монастыре?- Мама исчезла много лет назад, почему - мы толком не знаем, я была маленькая, помню немного, - рассказала Елена Белых журналисту «КП-Самара». – Это были 90-е годы с их беспределом. Мы жили в Волгодонске, мама торговала на рынке, и с нашей семьей случилась какая-то нехорошая история, неприятности. Помню, что угрозами у нашей семьи отняли квартиру, нам пришлось буквально бежать из Волгодонска к родственникам в Татарстан. Там мама вроде бы ушла к другому мужчине, а потом - исчезла, уехала куда-то, ничего не сказав. Папа искал ее, да только все оказалось напрасно. После этого мы с отцом и братом переехали в Ижевск. С тех пор я про маму ничего не слышала.Недавно Елена общалась с родней в Татарстане, и те признались – от Татьяны приходило несколько писем. И подсказали контакты других родственников – в Молдове. Как выяснилось, там тоже получали от Татьяны несколько посланий много лет назад. Все – очень странные. В них женщина пишет, что убегала домой с неким Равилем, но в результате остановилась в Самаре. При этом она пишет, что побег был вынужденный – дескать, таким образом на спасала детей и мужа.- Спасла ему жизнь, а себя погубила, лишилась самого дорогого – это моих детей, - писала Татьяна. – Не видела сына и дочь уже два с половиной года и очень соскучилась – сил моих нету! А что делать…Также в письме женщина рассказывает, что сильно обварила правую руку бульоном и ее положили в ожоговое отделение больницы. Там она пробыла целый месяц, и ей даже потребовалась пересадка кожи с ноги.- Правда это или нет – мы не знаем, обращались в ожоговое отделение больницы Пирогова, но нам отказали в получении информации, - сетует Елена. - В другом письме мама писала, что якобы ее, всю обожженную, приютили в пансионате при монастыре. Но наше обращение в Иверский монастырь также не дало результата.Неправильные адреса, несуществующая могилаНестыковок в этой истории немало. Так, например, на одном из писем указан обратный адрес, на который женщина просит писать ей ответ: ул.Водников, 20. Но сейчас такого дома уже не существует, ветхое здание было снесено, и на его месте вырос торгово-офисный центр. На другом письме обратный адрес уже другой – на ул.Алма-Атинской, а в качестве контактного лица указан тот самый Равиль.- Мы нашли телефон этого дома, звонили туда, но жильцы нам ответили, что прожили там всю жизнь, и никакая Татьяна с Равилем здесь никогда не жили, - рассказывает Елена. - В Молдове еще жива мамина тетя. Говорит, что с ними общался какой-то мужчина от имени Татьяны, просили денег. Какое-то время высылали, говорит. А потом они спрашивают – а где Татьяна? Почему ты с нами общаешься? Мы, мол, напишем в «Жди меня» и в полицию. После этого мужчина пропал.Спустя некоторое время, в 2003 году родня в Молдове получила от сожителя Татьяны телеграмму - мол, \\"Таня при смерти\\". А потом - еще одно письмо. В нем мужчина писал, что якобы она умерла и он ее похоронил.- Все, казалось бы, данные указал, название кладбища – «Рубежное», номер могилы - 1237… Но мы связывались с кем только можно - нет такой могилы вообще, нет такого человека в умерших! – рассказывает Елена Белых. - Нам из Самары даже письмо официальное пришло, что такой могилы нет! И в морге нам сказали, что в 2003 году такой женщины у них не было. Мы бы и рады съездить на могилку мамы, но как это сделать, если неизвестно, есть ли она вообще? А может мама до сих пор жива? Может быть кто-то видел ее, знал, и сможет вспомнить? Мама пропала как Брызгалова Татьяна Андреевна, ее девичья фамилия – Трушкова. Мы будем очень рады любой помощи!Если вы обладаете какой-то информацией о Татьяне Брызгаловой – просьба откликнуться и выйти на связь с ее дочерью Еленой.