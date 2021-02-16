Для тех, кто мечтает стать родителями: ЭКО в Самаре без лишней суеты

Ежегодно в клиниках «Мать и дитя» ИДК врачи проводят свыше 1 500 программ вспомогательных репродуктивных технологий

Появление ребенка на свет — это великое чудо! Дети озаряют нашу жизнь радостью и позволяют испытать себя, наверное, в самой важной для человека роли — роли мамы или папы. Однако порой на пути к этому безграничному счастью пары сталкиваются с трудностями и так желанная беременность все никак не наступает. Кто и где поможет мечте о родительстве исполниться?

Как творит чудеса?

Современные методы репродуктивной медицины позволяют родить ребенка даже в тех ситуациях, которые еще недавно казались бесперспективными. Ежегодно благодаря ЭКО, ИКСИ и донорским программам десятки тысяч пар в нашей стране исполняют свою мечту, получая возможность с гордостью назвать себя родителями. В Самарской области, к примеру, все современные репродуктивные технологии применяют специалисты клиник «Мать и дитя» ИДК.

- В клиниках «Мать и дитя» ИДК можно провести диагностику и лечение причин, вызывающих бесплодие, запланировать и получить долгожданную беременность, родить здорового ребенка. Мы работаем с 1992 года, и именно благодаря нашим врачам Самара стала третьим городом страны, где появился ребенок «из пробирки». Ежегодно в наших клиниках врачи проводят свыше 1 500 программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), даря людям счастье стать родителями, - отмечают в «Мать и дитя» ИДК.

Кроме того, специалисты клиник «Мать и дитя» ИДК непрерывно обучаются, участвуют в международных конференциях, чтобы предлагать пациентам самые современные и безопасные методики.

- Мы направляем максимальные усилия на получение положительного результата с первого раза, благодаря чему наши показатели наступления беременности соответствуют лучшим мировым показателям! За исполнением мечты к нам приезжают более чем из 40 регионов России, а также из стран зарубежья, - заявили в «Мать и дитя» ИДК. - На протяжении всех лет главным приоритетом и философией нашей работы было и продолжает оставаться качество и безопасность медицинской помощи. Наша общая цель с пациентом – рождение здорового ребенка.

Врачи, которым доверяют самое дорогое

Чудо без суеты

В «Мать и дитя - ИДК» можно получить полный комплекс услуг, необходимых для эффективного лечения методом ЭКО:

Здесь не назначают ненужных медицинских манипуляций, все только по показаниям, в сложных случаях специалисты клиник проводят медицинский консилиум.

Пациенты клиник «Мать и дитя - ИДК» всегда чествуют поддержку: сотовая связь с врачом-репродуктологом, персональный менеджер клиентов, оказывающий всестороннюю поддержку пациентам в программе. Сотрудники клиник создают отношения сотрудничества и партнерства в работе с пациентами.

Специалисты клиник «Мать и дитя - ИДК» собирают лучшие мировые практики, адаптируют и успешно применяют в Самаре все возможные технологии, чтобы получить долгожданную беременность и рождение здорового ребенка даже в самых сложных случаях.

Важно преимущество – у клиник «Мать и дитя - ИДК» есть собственный банк донорского биоматериала, услуги которого востребованы на российском рынке среди других клиник ЭКО.

Весь спектр обследования, оперативная гинекология и урология, приемы узких специалистов, ведение полученной беременности и «Роды мечты» - все это в одном месте, в Возможность получения широкого спектра услуги в одном месте, в клиниках «Мать и дитя – ИДК.

А для тех, кто мечтает стать родителями, но пока откладывает этот вопрос, есть возможность замораживание и хранение половых клеток и эмбрионов в клиниках «Мать и дитя». Это реальная возможность позаботиться о «завтрашнем» дне уже сегодня.

Клиники Мать и Дитя – ИДК признаны лучшей Клиникой в области репродуктивного здоровья и планирования семьи.* (Примечание: по версии премии «Клиника года», организованной ИД «Комсомольская правда»)

Подарите себе Чудо!

Мать и Дитя – ИДК это дополняющие друг друга многопрофильный Клинический Госпиталь с широчайшим спектром амбулаторных и стационарных услуг для взрослых и детей и лечебно-диагностические клиники с огромным перечнем медицинских направлений для всей семьи. Это европейский уровень оказания медицинской помощи и комфор