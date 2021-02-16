Свежие новости о «Крыльях Советов» на 16 февраля 2021: потасовка на поле и бесплатные билеты на матч с «Химками»

На матче с "Борацом" произошла стычка между футболистами. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» провели все матчи на сборе и теперь готовятся к возобновлению сезона. Уже в понедельник, 22 февраля, самарцы сыграют с «Химками» в рамках 1/8 финала Кубка России. Рассказываем о последних новостях из жизни «Крыльев Советов» на 16 февраля 2021.

Третий сбор с тремя победами

В рамках третьего сбора в Турции самарцы сыграли четыре товарищеские встречи. Три из них – с казахстанским «Кайратом», боснийским «Борацом» и тольяттинским «Акроном» – закончились победами. Еще один матч – заключительный, против боснийского «Вележа» – завершился ничьей 0:0.

Примечательно, что в последней игре сборов за «Крылья» дебютировал нападающий сборной Казахстана и до недавнего времени «Кайрата» Абат Аймбетов. Meta-ratings.kz сообщает, что самарцы уже подписали форварда, однако клуб пока об этом официально не сообщил.

Новички

«Крылья» пока вообще не объявляли, что подписали контракты с кем-то из новичков. В эту зимнюю паузу с командой в Турции тренировались несколько футболистов. Это выше названный Аймбетов, белорусский защитник Дмитрий Прищепа, молодой российский форвард Никита Хлусов, Дмитрий Ефремов, который выступает за «Урал», а также португалец Рикарду Алвеш, известный по играм за «Оренбург».

Кстати о последнем. «Спорт-Экспресс» пишет, что «Крылья» готовы подписать с Алвешом контракт. Однако в таком случае самарцам придется расстаться к одним из легионеров. Ходят слухи, что это будет Раду Гынсарь, однако официальной информации по этому поводу нет.

Зиньковский пока в «Крыльях»

Теперь о том, кто мог уйти, но пока в команде. Речь, конечно, об Антоне Зиньковском. Его последнее время сватают то в РПЛ, то в Нидерланды. Ситуацию прокомментировал сам полузащитник «КС».

- Лично я ничего [относительно перехода в клуб из Нидерландов] не обсуждал. Мне только передали, что с кем-то там связывались. Но в клуб предложений не поступало. Как-то так. Почему остался в «Крыльях»? Мы вместе все решили: тренерский штаб, Сергей Корниленко. Мы вместе решили, что лучше будет остаться и помочь команде выполнить задачу в этом сезоне. Осталось-то три месяца. Я думаю, мы сможем это сделать, - сказал Антон Зиньковский в эфире «Матч. Премьер».

Билеты на «Химки» будут бесплатными

Но только для фанатов «Крыльев». Матч пройдет в Подмосковье, «КС» выкупили для своих болельщиков билеты на гостевой сектор.

- Пригласительные билеты можно будет получить за час до игры (13:30 мск) у гостевой кассы «Арены Химки» у сотрудника клуба по работе с болельщиками. Игра пройдет в понедельник, 22 февраля. Начало матча в 15:30 по самарскому времени, - напомнили в самарском клубе.

Было много разговоров, что поле в Подмосковье не успеют подготовить к кубковой игре, однако в «Химках» уверяют – все будет в порядке, матч состоится.

Потасовка на поле

Теперь о неприятном. В товарищеском матче с боснийским «Борацом» произошла массовая потасовка. В самой концовке встречи футболист боснийской команды налетел на Дмитрия Прищепу и получил толчок в грудь. За товарища вступились партеры по «Борацу», который накинулись на Прищепу. Футболисты «Крыльев» тоже бросились на защиту своего партнера, первым подоспел Сафаа Хади.

В итоге все успокоились, до серьезной драки не дошло.

Тот матч «Крылья» выиграли 1:0. Единственный гол на счету Романа Ежова.