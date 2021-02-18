Число заболевших коронавирусом в Самарской области продолжает расти. Прирост заболеваемости немного снизился и уже несколько дней подряд не дотягивает до отметки в три сотни человек. Тем не менее заболеваемость, коронавирусом в Самарской области по-прежнему остается одной из самых высоких в стране – накануне регион занял седьмую строчку всероссийского рейтинга. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 18 февраля 2021 годаБольшинство – с пневмониейЗа минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Самарской области выросло на 294 человек – именно столько случае ковида было официально подтверждено медиками. Из них в Самаре заболели 96 человек, в Тольятти – 84, в Красноярском районе и Чапаевске – по 19, в Отрадном – 16 и т.д.- 31 житель региона, больной коронавирусом, не имел никаких внешних признаков заболевания. У остальных была ранее диагностирована ОРВИ или внебольничная пневмония, - сообщили в оперштабе.В общей сложности с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 45398 человек.Растет и число жертв коварной инфекции. За минувшие сутки ковид в Самарской области забрал еще три жизни - женщин 59 и 69 лет и 80-летнего мужчины. Все они страдали хроническими заболеваниями. Общее число умерших от коронавируса в регионе достигло 896 человек.Мобильные комплексы для вакцинацииДля борьбы с коронавирусом в Самарской области развернута масштабная кампания по вакцинации. Прививки делают бесплатно и на добровольной основе. Сейчас вакцинацию проводят в 58 государственных лечебных заведениях в 138 прививочных пунктах. Для того чтобы сделать вакцинацию доступной даже в удаленных районах, собираются применять специальные передвижные мобильные комплексы. Оперштаб уже дал поручению региональному минздраву о закупке таких комплексов. Также в прививочной кампании собираются задействовать уже имеющуюся технику. На сегодняшний день в Самарской области прививку от COVID-19 сделали уже более 64 тысяч жителей региона. Из них почти 13 тысяч уже получили обе части препарата. Запасы вакцины регулярно пополняются. Так, на прошлой неделе в регион доставили 23,3 тысяч доз \\"ГамКовидВака\\", на следующей неделе поступит еще 24,1 тысяч доз, а в конце месяца – еще 22 тысячи.