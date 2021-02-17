Долг есть – авто нет: в Самаре неплательщикам за тепло придется ходить пешком

Автомобиль должника уехал на штрафстоянку Фото: Лариса СТЕПАНОВА

Недоброе утро

Утро понедельника для некоторых самарцев начинается отнюдь не добро. В шесть утра во двор одного из домов на ул.Ташкентская тихо заезжает эвакуатор. Его уже ждут судебные приставы со стопкой документов. Сверив номера и обнаружив нужную машину, водитель эвакуатора сноровисто начинает погрузку. Приставы объясняют – владелец машины накопил внушительные долги. Только за тепло он задолжал АО «ЭнергосбыТ Плюс»свыше 23 тысяч рублей. Еще 77 тысяч мужчина оказался должен банку. В результате его автомобиль отправился на штрафстоянку.

- Этот рейд мы проводим совместно с отделом судебных приставов, которые производят арест автотранспортного средства за долги по коммунальным услугам, - рассказывает главный специалист отдела по работе с дебиторской задолженностью физических лиц АО «Энергосбыт Плюс»Юлия Ненашева. – В квитанциях и личном кабинете должник уведомлялся о наличии задолженности, приставы неоднократно направляли ему постановление о возбуждении исполнительного производства, вызывали его на встречу – но все оказалось бесполезно.В результате машина отправится на штрафстоянку.

Приставы пытались пообщаться с должником, но мужчина так и не открыл дверь Фото: Лариса СТЕПАНОВА

Попытки судебных приставов поговорить с должником и в этот раз не увенчались успехом. Мужчина взял трубку домофона, но услышав, кто к нему пожаловал, отказался открывать дверь. Тем не менее, машину у него забрали, оставив соответствующее извещение. Теперь у должника есть пять дней, чтобы оплатить свою задолженность. Если в течение этого временидолг не будет погашен, машина выставляется на торги. После продажи кредиторы заберут себе сумму задолженности, а остаток вернут нерадивому плательщику.

Цветные квитанции для должников

Такие серьезные меры теплоэнергетики предпринимают не случайно. Задолженность клиентов – физических лиц за тепло перед Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» на 15 февраля 2021 года только по Самаре составляет 1,409 млрд рублей. В Тольятти эта сумма составляет 434млн рублей, в Сызрани – 84,8 миллионов, в Новокуйбышевске – 7,2 млн рублей.

- Мы неоднократно предупреждаем должников о необходимости заплатить за тепло, - рассказали в АО «ЭнергосбыТ Плюс». – Например, только в рамках акции «Внимание! Должник!» около 20 тысяч клиентов-должников получили красные и желтые квитанции за тепло, отпущенное в январе 2021 года.

Должнику оставили извещение об изъятии автомобиля. Вернуть его он может, оплатив задолженность Фото: Лариса СТЕПАНОВА

Такая цветовая маркировка призвана предупредить недобросовестных клиентов о том, что в ближайшее время энергетики намерены взыскать задолженность через суд. 13 тысяч горожан, не расплатившихся за декабрь, получили желтые квитанции.У них еще остается возможность решить дело миром, в досудебном порядке. А вот более 6 тысяч жителей Самарской области, которые накопили около 40 миллионов рублей долга и получили красные квитанции, на мирное разрешение ситуации рассчитывать уже вряд ли могут. Этих неплательщиков ждут самые серьезные меры – от обращений в суд до снятий средств с зарплатных карт или изъятии автомобилей и другого имущества.

- Причем арест автомобиля является одним из самых действенных инструментов воздействия на должников. В 2020 году во время совместных рейдов с судебными приставами у жителей Самары, имеющих задолженность за тепло, были изъяты 15 машин. Все они вернулись к своим владельцам после полного погашения долгов, - пояснили в АО «ЭнергосбыТ Плюс».