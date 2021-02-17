На Ракитовском рынке загорелся огромный павильон Фото: Наталья АРТЯКОВА

Стали известны подробности пожара на рынке "Ракита" на Товарной в Самаре 17 февраля 2021 года. Вызов в МЧС поступил около 8 вечера - стало известно, что на территории рынка загорелся павильон. Как передает с места событий наш корреспондент "КП-Самара", из павильона валил густой темный дым, полыхал огонь. Пожарные приехали быстро, был объявлен третий ранг вызова. Однако работу затруднял тот факт, что на месте не было достаточного количества воды.

На место прибыли сотрудники МЧС, спасатели, представители РКС Фото: Наталья АРТЯКОВА

- На месте развернули штаб, приехали сотрудники РКС. Все дело в том, что Магистральную сегодня перерыли, воды нет. Представители компании приехали, чтобы показать, где можно подключиться к гидрантам. Докопаться смогли не до всех из-за обледенения почвы, - передает корреспондент с места.

Над рынком поднимался густой дым Фото: Наталья АРТЯКОВА

Сейчас открытый огонь ликвидирован. Спасатели вскрывают павильон, чтобы выпустить дым и убедиться, что не осталось очагов тления. Сейчас угрозы обрушения или перекидывания огня на ближайшие строения нет, но пожарные должны убедиться. что нигде не осталось угольков. Рядом находится автосервис, важно не допустить его возгорания.

Над рынком поднимался густой дым Фото: Наталья АРТЯКОВА

Сейчас по словам специалистов открытого горения нет, тлеет утеплитель. Продукты, которые находились в павильоне, конечно, пропали

На месте организовали штаб МЧС Фото: Наталья АРТЯКОВА

Напомним, что ранее в центре Самары загорелись сараи. Из-за этого перекрыли движение по ул. Самарская.