В Самаре накаляются страсти вокруг проекта благоустройства лесопарка им.60-летия Советской власти. Инициативная группа жителей не на шутку обеспокоена опубликованным на сайте мэрии проектом благоустройства этого уголка природы. В свою очередь чиновники уверяют – все пожелания людей будут учтены, а сам лесопарк при благоустройстве не пострадает.Плитка, спортплощадки и кафеПроект благоустройства лесопарка им.60-летия Советской власти, опубликованный на сайте мэрии, вызвал сильное волнение среди местных жителей. Проект предусматривает благоустройство на территории 1,7 млн кв.метров. Из них около 1 млн квадратных метров будет отдано под газоны, 691,1 тыс.кв.метров займут мощеные плиткой дорожки. Также в опубликованном мэрией документе предусмотрено появление в лесопарке нескольких детских игровых площадок общей площадью 21,7 тысяч кв.метров, 9 зон отдыха с павильонами кафе, два футбольных поля, конный клуб и два поля для спортивных соревнований, на которых расположатся 6 теннисных кортов и 6 волейбольных площадок. Неравнодушные самарцы уверены, что реализация этого проекта погубит лесопарк.- В плане благоустройства значатся многочисленные торговые павильоны кафе, многочисленные спортивные площадки, весь лесопарк планируется покрыть сетью тротуарной плитки. Это означает практически его уничтожение! Нам не нужен такой проект! – пишут участники инициативной группы в соцсетях. – В 2018 году городские власти нам во всеуслышание обещали, что Лесопарк им. 60-летия Советской власти будет сохранен, что ему не грозит вырубка и застройка. В 2019 году мэрия проводила соцопрос, в котором участвовало 2500 человек. Подавляющее большинство тогда проголосовало за минимальное благоустройство: только лавочки, урны, туалеты и возможно освещение (с сохранением каждого дерева) - там, где уже есть асфальт; и сохранение нетронутым - там, где тропинки. Мы, жители города, хотим сохранить этот уголок природы для наших детей и внуков!«Треть лесопарка в частных руках»В феврале 2019 года инициативная группа жителей разработала свой проект благоустройства лесопарка, предусматривающий максимальное сохранение природных ландшафтов. Однако в представленном мэрией проекте жители своих предложений не нашли. Также осталась без ответа просьба жителей установить для лесопарка зону Р-4, предусматривающую максимальную защиту природных пространств от застройки.- В новых Правилах застройки и землепользования в конце 2020 года для Лесопарка установили зону Р-3. А это значит, что угроза застройки будет сохраняться постоянно, особенно на частных участках, - пояснили в инициативной группе. - Ведь почти треть Лесопарка находится в частной собственности, также здесь есть участок, сданный в аренду казачьему войску (они до сих пор там фактически присутствуют, хотя договор аренды уже расторгнут). А четверть территории лесопарка в 2019 году отдали в пользование МАУ «Парки Самары», в уставную деятельность которых входит, в том числе, установка аттракционов.«Без одобрения жителей судьба парка решаться не будет»Сейчас лесопарк ими 60-летия Советской власти включен в число 20 территорий, из которых рейтинговым голосованием самарцы должны будут выбрать места для благоустройства в 2022 году. Инициативная группа по защите лесопарка даже обратилась к горожанам с призывом отдавать свои голоса за другие проекты. Однако в мэрии журналиста «КП-Самара» заверили – жители волнуются напрасно.- Согласно новым утвержденным в декабре 2020 года Правилам застройки и землепользования парк 60-летия Советской власти отнесен к одной из рекреационных зон Р-3 - зоне природных ландшафтов и полностью защищен от любых видов застройки, размещения торговых и деловых объектов, - пояснили в горадминистрации Самары.Как отметили чиновники, проект благоустройства парка был инициирован в рамках программы «Комфортная городская среда». А по условиям программы рассматриваются только те проекты, которые выбрали на предварительном голосовании сами жители.- Мнения жителей, относительно дальнейшей судьбы парка разделились, - сообщили в мэрии журналисту «КП-Самара». - Есть группа жителей, которая просит не благоустраивать парк, другая инициативная группа за организацию в парке зон отдыха. Чтобы выслушать мнения всех сторон в ближайшие дни будет организована встреча инициативных групп с главой Самары Еленой Лапушкиной. Все предложения будут рассматриваться и обсуждаться. В любом случае, без одобрения проекта большинством жителей никакие решения по дальнейшей судьбе парка не будут приняты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Высотки деревьям не повредят? Что ждет лесопарк 60-летия Советской власти после публичных слушанийСобравшиеся на слушания жители города одобрили изменения в генплан города. В результате лесопарк в 15 микрорайоне должны сохранить (подробности)