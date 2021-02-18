Берегись, водитель! На сколько миллиардов рублей самарских автолюбителей подставили дорожные камеры

В Самарской области в прошлом году активно работали на дорогах 1602 камеры наблюдения: это и те, что фиксируют превышение скорости, проезд на «красный», обочечников, правила стоянки и остановки, плюс аппараты сканирующие госномера легковушек, большегрузов и автобусов из России, Европы и стран СНГ – они стоят на въездах и выездах на территорию региона.- В 2020 году часть устаревших камер фотовидеофиксации «Арена» заменили на современные «СКАТ» и «Автодория 3.5», у них расширенный функционал, да и количество бракованных снимков гораздо меньше, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в департаменте информационных технологий и связи Самарской области.Новые функции по фиксации нарушений ПДД в прошлом году не вводили, но и без них на основании данных, полученных с камер, сотрудники ГИБДД вынесли 3,9 млн постановлений в отношении нарушителей.61% от общего числа протоколов приходятся на превышение скорости (2,4 млн), 700,8 тысяч – это несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, 531,9 - проезд на запрещающий сигнал светофора.Как рассказали «КП-Самара» в облМВД, за прошлый год на оснований нарушений, которые зафиксировали комплексы фото- и видеофиксации, жителям региона выписали штрафов на общую сумму в 2,9 млрд рублей.- Деньги, которые поступают в качестве оплаты штрафов за нарушение ПДД, идут непосредственно в бюджет Самарской области, - говорят в департаменте информационных технологий и связи Самарской области. – Кроме того, благодаря аппаратам, фиксирующим нарушения на дорогах, помогает дисциплинировать водителей и снизить аварийность: в 2020 году, по данным ГИБДД в регионе число ДТП снизилось на 17,2%.ТОЛЬКО ЦИФРЫНарушения, которые зафиксировали камеры на дорогах Самарской области в 2020 году2,4 млн - превышение скорости700,8 тысяч – несоблюдение требований дорожных знаков и разметки531,9 - проезд на запрещающий сигнал светофора92,7 - нарушение правил маневрирования и расположения автомобилей на проезжей части82,7 - движение по полосе, предназначенной для общественного транспорта56,8 - выезд на встречную полосу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Камера, мотор, штраф! Как оспорить наказание за нарушение дорожной разметки зимойЗа прошлый год доказать свою невиновность смогли лишь 0,2% водителей. Рассказываем, как подать заявку, чтобы оспорить штраф за нарушение дорожной разметки (подробности)