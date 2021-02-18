Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Берегись, водитель! На сколько миллиардов рублей самарских автолюбителей подставили дорожные камеры

Рассказываем, какие пункты ПДД водители нарушают чаще всего и сколько они теперь за это заплатят
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Благодаря камерам на дорогах бюджет региона регулярно пополняется миллионами рублей

Благодаря камерам на дорогах бюджет региона регулярно пополняется миллионами рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА