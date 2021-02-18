АМГ или антимюллеров гормон: что это такое и почему репродуктологи уделяют ему такое внимание?

Скорее всего, вы никогда не слышали про антимюллеров гормон. Зато молодые мамы, прошедшие процедуру ЭКО, прекрасно знаю о важности этого гормона. Тест на АМГ входит в число обязательных анализов при проведении процедуры искусственного оплодотворения. На что влияет антимюллеров гормон, подробно рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя ИДК Динара Шакирова.

- Антимюллеров гормон вырабатывается непосредственно созревающими фолликулами яичников, т.е. он отражает количество фолликулов, готовых к росту и развитию, что позволяет довольно точно определить так называемый «овариальный резерв» - сколько фолликулов есть вообще, - рассказывает врач. - Примечательно, что сам антимюллеров гормон не оказывает никакого влияния на способность женщины зачать и выносить здорового малыша. Однако уровень АМГ в организме очень точно предсказывает не только шансы естественного зачатия, но и успех ЭКО. Это своеобразная «лакмусовая бумажка» женской фертильности.

Концентрация АМГ в организме женщины повышается в момент полового созревания, достигает максимума на пике фертильности от 20 до 30 лет, и постепенно снижается до нуля в менопаузе.

- Причины, вызвавшие понижение уровня АМГ, не обязательно свидетельствуют о потенциальном бесплодии. Например, если у женщины хирургически удален один яичник или его часть, то и уровень АМГ может быть снижен, однако это не препятствует естественному наступлению беременности, объясняет Динара Шакирова. - Уровень АМГ может быть и выше нормы, и это тоже не свидетельствует о репродуктивном здоровье и высокой фертильности. Так, зачастую концентрация антимюллерова гормона выше у женщин с синдромом поликистозных яичников, а сверхвысокий уровень свидетельствует о наличии гранулёзоклеточных опухолей яичников.

Акушер-гинеколог, репродуктолог Клинического госпиталя ИДК Динара Шакирова.

Как подготовиться к сдаче анализов на АМГ?

Хотя уровень АМГ в целом не зависит от фазы менструального цикла, обычно его для удобства сдают вместе с другими гормональными анализами, на 2-3 день цикла.

Перед анализом не рекомендуется:

- принимать пищу в течение 2-3 часов (пить чистую воду можно без ограничений);

- прекратить приём гормональных препаратов за двое суток до проведения анализа (только по согласованию с лечащим врачом!);

- исключить физическое и эмоциональное перенапряжение как минимум на сутки перед сдачей анализа;

- не курить в течение 3 часов до исследования.

Справка КП:

Свое необычное название антимюллеров гормон получил в честь немецкого естествоиспытателя Иоганна Мюллера, жившего в XIX веке. Именно этот ученый обнаружил, что эмбрионы человека до 6-й недели имеют одинаковое развитие половых органов – это так называемый «мюллеров проток», из которого потом формируются влагалище, матка и маточные трубы у женщин. У будущих мужчин на 9-й неделе эмбрионального развития начинает выделяться особый гормон, который «запускает» развитие мюллерова протока по другому пути – преобразует его в придатки яичек. Поскольку его действие направлено «против» женского пути развития мюллерова протока, то гормон назвали антимюллеровым (АМГ – антимюллеров гормон).

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