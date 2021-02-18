Беспокойная ночьВаре – 2 года и 10 месяцев. В начале февраля она очень сильно напугала свою маму. Днем девочка была здорова, бодра, весела и довольна жизнью, а вечером вдруг резко почувствовала себя плохо. Когда у малышки началась рвота, ее мама запаниковала.- Еще страшнее мне стало, когда она сказала: «Мама, я съела шампунь», - вспоминает Екатерина. – Я ничего подобного не видела, но ребенку очевидно было плохо. Я перерыла всю аптечку, нашла «Смекту» и препарат против рвоты. Лучше Варе не становилось, и через пару часов я позвонила в «Скорую помощь».На вызов к больному ребенку медики приехали быстро, но общение как-то не заладилось: по словам молодой мамы, все началось с претензий в духе «почему мы должны ждать, пока вы откроете нам дверь», а закончилось нотациями на тему «вы плохая мать и совсем не следите за ребенком, раз он у вас до шампуня добрался и не спит в 10 часов вечера»:- Врачи вели себя грубо, то и дело говорили «Откуда мы знаем, что с ней?», мне очень хотелось их выставить из квартиры, но ради Вари я старалась быть максимально спокойной и вежливой, - вспоминает Екатерина. – В итоге помощи ей как раз и отказали: мол, ну вы же дали «Смекту», значит, все в порядке, наблюдайте. Ни укола, ни госпитализации – ничего. К слову, рвота не прекращалась еще часа 4, дочь задремала только под утро, мы обе были совершенно без сил.Маленькая местьЕкатерина – девушка боевая и не привыкла терпеть несправедливость. Как только дочке стало чуть лучше, она написала жалобу в минздрав, где описала поведение медиков. А спустя две недели к ней домой пришли… полицейские.- В лифте я столкнулась с мужчиной в форме и с девушкой, они спросили у меня: «Где 107 квартира?» В 107-й квартире живем мы, о чем я им и сообщила, заодно спросила, в чем, собственно, дело. В ответ услышала: «К нам поступила информация о том, что вы оставляете ребенка в опасности», - рассказывает девушка.Визит полицейских она быстро связала со звонком в «Скорую помощь». Вместе со стражами порядка они зашли к ней домой. Попав в квартиру, сотрудники ПДН растерялись: очевидно, семья благополучная, ребенок ухоженный, поводов для беспокойства вроде бы нет.- Им кто-то сообщил, что я закрываю дочь в туалете, представляете? - до сих пор негодует Екатерина. Она уже выложили в соцсети обличительные посты, которые за сутки набирали тысячи лайков, комментариев и перепостов.Справедливости ради, стоит отметить, что многие пользователи вступились за врачей: мол, работа у них тяжелая, а в полицию они по закону обязаны передавать сведения о ЧП с детьми. Но не совсем ясно, как инцидент с шампунем превратился в запирание ребенка в туалете и почему сигнал в ПДН поступил спустя две недели после вызова.Корреспонденты «КП-Самара» направили запрос в ведомства, которые так или иначе оказались замешаны в этой историей с просьбой разъяснить, в какой момент «родилось» недопонимание, кто в этом может быть виноват и что теперь делать. О полученных ответах мы обязательно расскажем нашим читателям.Тем временем Варе стало лучше. Ее мама предполагает, что на самом деле дочка шампунь не пила, а подхватила вирус: ведь после нее той же \\"болячкой\\" переболели ее родители. А они косметику употребляют исключительно по назначению.