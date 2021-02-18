Клиника эстетической медицины «Эликсир» стала победителем конкурса «Клиника года-2020»

В Клинике эстетической медицины «Эликсир» каждый сможет получить индивидуальную программу омоложения и всестороннего восстановления организма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Клиника эстетической медицины «Эликсир» активно развивается и открывает новые направления. Здесь помогут не только сохранить молодость, но и продлить здоровье. В арсенале специалистов клиники «Эликсир» прогрессивная anti-age косметология, дерматология и трихология, лазерная эпиляция, уход за телом, эстетическая гинекология, генетическое тестирование, ультразвуковое исследование. Философия клиники – красота изнутри.