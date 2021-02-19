Хорошие результаты18 февраля представители Франко-российской торгово-промышленной палаты посетили производственную площадку компании Электрощит Самара в рамках визита в Самарскую область. Это стало поводом представить журналистам ключевые итоги работы самарского предприятия в минувшем году и поделиться перспективами развития.- 2020 год выдался непростым – пандемия COVID-19, падение курса рубля по отношению к европейской валюте, нефтегазовый кризис и целый комплекс геополитических проблем.Несмотря на это, мы очень довольны результатами, которые получили в России и в Самаре, - отметил Президент Schneider Electric по России и СНГ Йохан Вандерплаетсе. – Это объясняется стратегией локализации, которую мы уже давно внедрили. Мы занимались импортозамещением задолго до того, как это слово стало модным.Несмотря на сложности, в этом году на Электрощит Самара началась разработка целого ряда новых продуктов для России и на экспорт.- Безусловно, 2020 год был непростым, в том числе и для энергетической отрасли. Но надо понимать, что для предприятия с почти 78-летней историей, один год – это не критично. Электрощит Самара в целом продемонстрировал положительную динамику – сильные стали еще сильнее. В сложных условиях пандемии поддерживалась непрерывность производства, продолжалось бесперебойное выполнение заказов. В прошлом году был предпринят целый ряд шагов по повышению эффективности производственных процессов компании. Перед нами стоят не менее амбициозные цели, утверждена стратегия развития компании до 2023 года. Мы уверенно движемся вперед и точно знаем, чего хотим достичь, - подчеркнул Генеральный директор управляющей организации Владимир Шатунин.Что сделаноВ 2020 году партнерами Электрощит Самара стали крупнейшие национальные компании, такие как «Роснефть», «НОВАТЭК», «Газпром», «Росатом». Предприятие успешно прошло несколько сертификаций, в том числе сертификационный аудит на соответствии требованиям нового стандарта в области охраны здоровья и безопасности труда ISO 45001:2018. Крупнейшими проектами прошлого года стали поставка новейших ячеек среднего напряжения КРУ-СЭЩ-80 для АЭС «Руппур», комплексное решение низкого и среднего напряжения по электроснабжению для Семаковского газового месторождения «Газпром». Была введена в эксплуатацию Кочубеевская ветроэлектростанция, оснащенная 84-мя уникальными комплектными трансформаторными подстанциями производства предприятия.Приоритетным направлением для Электрощит Самара остается взаимодействие с образовательными и научными организациями. Среди партнеров предприятия десятки ведущих образовательных учреждений по всей стране.Что предстоитВ 2021 году Электрощит Самара продолжит модернизацию производства. В частности, будет запущен проект по внедрению QR-кодирования выпускаемого оборудования. Предприятие планирует реализацию масштабных новых проектов, в том числе при участии областных властей. В их числе создание индустриального парка на базе Электрощит Самара.- У нас есть свободные площади, которые даже при нашем ожидаемом бурном росте по увеличению производительности в полтора раза, не будут востребованы. Мы можем их предоставить для каких-то других целей, - объяснил Владимир Шатунин. И добавил, что этот проект получил поддержку губернатора Дмитрия Азарова.В планах также разработка пилотного проекта в области международной сертификации по стандартам Международной электротехнической комиссии, открытие новых учебных лабораторий. Приоритетными направлениями развития Электрощит Самара в 2021 году также станут цифровизация, запуск пилотных проектов по энергосбережению и экологии, расширение возможностей мониторинга эксплуатации и обслуживания оборудования с использованием накопления и анализа данных.ЦИФРЫНа 6.8% вырос объем отгруженной продукции по сравнению с 2019 годомОтгружено продукции на 11.6 млрд. руб.На 32% вырос объем производства оборудования в модульных зданиях по сравнению с 2019 годом