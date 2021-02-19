Учебник посвящен основным процессам и аппаратам химических технологий, материалам для изготовления технологического оборудования, используемого в процессах добычи, хранения и переработки сырья. Включает теоретическую информацию, задачи с вариантами решения и многочисленные примеры реальной деятельности, позволяющие глубже изучить дисциплину, а также инновационные разработки автора, внедренные, в том числе, и на других предприятиях крупнотоннажной химии.Сочетание теории и практического примененияАвтором учебника является кандидат химических наук, доктор технических наук, доцент по экологии, начальник отдела по разработке и защите объектов интеллектуальной собственности «Тольяттиазота» Сергей Афанасьев. Он также является автором более 500 научных статей, опубликованных в отечественной и зарубежной печати, около 130 патентов на изобретения. Имеет звания «Почетный нефтехимик»,«Отличник военного строительства», десять раз признавался лучшим изобретателем Самарской области.«Ко мне обратились представители предприятия, которые хотели повысить профессиональный уровень работников на заводе. Я с радостью принял предложение и постарался включить в учебник многочисленные инновационные решения, которые были реализованы на предприятии за многолетнюю работу», - рассказал Афанасьев. Он отметил, что наработки предприятия в разных сферах используются как российскими, так и зарубежными компаниями, которые приобретали некоторые патенты на изобретения.Как рассказал директор института химии и энергетики Тольяттинского государственного университета Павел Мельников, Сергей Васильевич имеет большой опыт преподавания и знает, как дать информацию студентам или молодым специалистам.«Учебник построен на стыке теории и опыта внедрения, перспектив развития. У нас есть лаборатория машин и аппаратов химических производств, которая была построена при поддержке «Тольяттиазота», и учебник будет хорошо дополнять то оборудование с точки зрения теории, чтобы студенты одновременно развивали и практические, и теоретические навыки», - подчеркнул Мельников.Специалистов готовят со школьной скамьи«Тольяттиазот» характеризуется стремлением постоянно повышать квалификацию своих сотрудников. Для этого выстроено взаимодействие с учебными заведениями не только в Самарской области, но и в целом по стране - на практику и в дальнейшем на работу в Тольятти приезжают представители самых разных регионов.Предприятие не только готово предоставлять рабочие места молодым специалистам, но и непосредственно участвует в образовательном процессе, разрабатывая программы обучения как для студентов, так и для школьников старших классов. А с этого года даже появились проекты, нацеленные на самых маленьких жителей региона.Как рассказала директор по связям с общественностью АО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко, на предприятии Сергею Васильевичу предложили создать учебник, который пригодится не только узким специалистам, а сможет использоваться широкой аудиторией, начиная со старших школьников и студентов разных курсов.«Мы готовим специалистов со школьной скамьи, а начиная с этого года - даже с детского сада. У нас появились учебные пособия и проекты, благодаря которым мы начинаем прививать детям любовь к физике, химии и другим естественным наукам с самого младшего возраста, а дальнейшим шагом являются инженерно-технические классы. Следующий этап - это технологический колледж и тольяттинский университет. Логичное продолжение наших усилий - снабжение учебниками», - подчеркнула Юлия Петренко.Учебники будут использоваться как для обучения студентов, так и для повышения квалификации работников «Тольяттиазота».Его экземпляры также получат ведущие библиотеки Москвы, Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, Самарский Государственный Технический университет, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева.