История самарчанки Валентины Кашаповой похожа на настоящую сказку с хорошим концом. Сейчас 82-летняя женщина живет в заботливой семье, любви и заботе. Но так было не всегда. На пути к тихому семейному счастью ей пришлось перенести немало испытаний – тяжелую болезнь, обиды, измену мужа и одиночество, которое, казалось, уже ничто и никогда не сможет нарушить.«Уже не мечтала о семье»Валентина Кашапова родилась перед Великой Отечественной войной, в 1939 году, и с самого раннего детства столкнулась с серьезными испытаниями. У девочки оказалась тяжелая болезнь – ДЦП, к тому же очень скоро выяснилось, что маленькая Валя не слышит ни звука. «Глухонемая!» - разводили руками медики. А начавшаяся война разрушила семью малышки – в 1943 году ее отец погиб под Ленинградом, позже умерла и мать.Несмотря на свою болезнь и царившие в стране послевоенные голод и разруху юная Валентина сумела выжить, выучиться и получить профессию швеи. Устроилась работать на Куйбышевском учебно-производственном предприятии Всероссийского общества глухих, получила комнату в общежитии. Наладилась и личная жизнь - Валентина вышла замуж за парня, который был младше ее на 10 лет. Казалось, жизнь налаживается.Однако потом начались трудности. Семейная жизнь не задалась. Муж начал обижать Валентину – сначала будто мельком, невзначай, потом все сильнее. А в один далеко не прекрасный момент просто собрал вещи и ушел – к женщине, которая была старше его на 20 лет. Валентине Кашаповой на тот момент было 57 лет, детей у пары так и не родилось. Тогда же, в 90-х годах, закрылось предприятие, на котором она проработала всю жизнь.- Уже даже не мечтала, что у меня снова когда-нибудь будет семья, что жизнь наладится, - признается Валентина Павловна.«Заменила мне родителей»Но Валентине Павловне повезло. На помощь пожилой женщине пришла семья ее давних друзей – Макагоновых.- Мои мама и папа – оба глухонемые, я сама много лет проработала сурдопереводчиком в обществе глухих, - рассказала журналисту «КП-Самара» Ирина Макагонова. – Круг достаточно узкий, там и познакомились с Валентиной Павловной. Мои родители с ней подружились, хорошо общались. Когда у нее начались трудности, мы пригласили ее жить с нами вместе. Сначала она просто жила неподалеку, а мы ее регулярно навещали. Но в 2009 году умер мой отец, и Валентина Павловна переехала к нам. А когда не стало моей мамы, она заменила мне родителей, а моему сыну и внукам – бабушку.К этому времени супруг Ирины умер, а ее сыну исполнилось 18 лет. В 20 лет он женился и сейчас живет со своей семьей отдельно.А в августе 2019 года Ирина Макагонова официально оформила Валентину Кашапову в приемную семью. О том, что такие семьи существуют не только для детей, но и для пожилых, она узнала случайно от знакомых. И подумала – почему бы и нет?Ирина Макагонова признается – для нее Валентина Кашапова давно стала членом семьи.- Все дни рождения, праздники вместе отмечаем, вместе встречаем внуков из школы, вечерами играем в карты, домино, очень любим смотреть индийские фильмы, - рассказывает она. – Все мои домашние давно выучили язык жестов и прекрасно общаются с Валентиной Павловной. Несмотря на все испытания, которые выпали на ее долю, она каждый день учит меня не унывать и оставаться оптимистом.КСТАТИСамарская область стала одним из первых регионов РФ, где начали создаваться приемные семьи для пожилых людей. Такую практику в регионе ввели с 2009 года. В общей сложности в регионе уход в рамках приемной семьи уже получили 726 граждан пожилого возраста и инвалида.