В Оренбуржье воспитатели реабилитационого центра избивали детей и запирали их в кладовке

По словам родителей, в учреждении творились страшные вещи

Детей обижали даже воспитатели?

Вопиющие события происходили в социально-реабилитационном центре "Радуга", который находится в Бузулуке в Оренбургской области. Там старшие воспитанники издевались над младшими детьми. Об этом стало известно после того, как приемная мама одного из пострадавших обратилась в благотворительный фонд "Сохраняя жизнь".

Во время беседы с психологами мальчик рассказал, что его и других ребят постоянно избивали старшие воспитанники приюта, которых оставляли следить за порядком. Издевались по всякому. Даже заставляли держать подушку в вытянутых руках и не впускали в туалет.

— Ребенка, например, били за то, что он открыл глаза в то время, когда все должны спать. Били и девочек и даже малышей. Дети постоянно ходили с травмами, многие хромали. По словам мальчика, были и переломы, - рассказывает руководитель благотворительного фонда "Сохраняя жизнь" Анна Межова. - К детям вызывали врача, но кроме как прикладывать холодное, ничего не говорили. Холодное никто не прикладывал. Боль, объясняли моментом воспитания, что это ради их же блага.

По словам Межовой, воспитатели тоже малышей били, но реже и не так сильно.

- Зато они отправляли детей в кладовку. Ставили там, и ребенок должен был стоять пока не попросит прощения. Могли и на ночь там оставить. А еще детей не пускали в туалет вне расписания, - добавила Межова. - Только если ребенок уже совсем не справлялся могли отпустить.Стояние с подушкой в вытянутых руках на фоне всего остального было для детей просто самым легким наказанием.

Правоохранители подключились к разбирательствам

В настоящее время Следственный комитет РФ проводит проверку по фактам публикаций в СМИ информации об избиении детей. Так же к ситуации подключилось надзорное ведомство.

- Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев поручил отделу по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры области приступить к проверочным мероприятиям, в ходе которых подвергнуть глубокому анализу работу социального учреждения и дать принципиальную правовую оценку соблюдению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, обеспечению для них безопасных условий проживания, воспитания и обучения, - комментирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Ведомство намерено проанализировать деятельность руководства и коллектива центра, принимаемые ими меры в целях обеспечения защиты прав несовершеннолетних, дать оценку проводимой воспитательной работе с обучающимися.

- При выявлении нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к предусмотренной законом ответственности, - добавили правоохранители.

Соцучреждение является подведомственной организацией Минсоцразвития региона. Там корреспонденту КП-Самара заявили, что уже проводят проверку.

- В настоящее время министерством и уполномоченными органами проводятся проверочные мероприятия. В случае подтверждения фактов виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом, - комментирует пресс-служба министерства социального развития Оренбургской области.

В ведомстве добавили, что на самом деле до этого времени никаких жалоб к ним не поступало. Отметим, что уже сегодня во второй половине дня состоится встреча министра соцразвития региона с руководителем благотворительного фонда Анны Межовой. Возможно, там стороны придут к каким-либо еще результатам и решениям по скандальной ситуации.