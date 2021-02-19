В Самарской области с начала пандемии умерли 900 заразившихся: что происходит с коронавирусом в Самарской области

В Самарской области с начала пандемии умерли 900 заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стабильно количество заразившихся – каждый день порядка трехсот новых случаев. Почти столько же выздоравливает из заразившихся ранее. При этом нестабильно количество летальных случаев. Так, на прошлой неделе на протяжении нескольких дней было по 10 умерших среди заразившихся. На этой неделе такое же количество пациентов умерли за три дня. Всего же не смогли вылечиться 900 человек. В группе риска – пожилые граждане, для которых в регионе продолжает действовать режим самоизоляции.

В Тольятти нашли больше всего заразившихся

Самара и Тольятти по-прежнему остаются во главе списка городов и районов региона, где находят больше всего заразившихся в области. На этот раз в автограде 80 новых случаев, в областной столице – 72.

В других городах и районах значительно меньше, не считая Самары и Тольятти, во главе списка Кинель-Черкасский районе, где 14, и Чапаевск, где 13.

Всего за сутки 296 новых случаев, из них – 266 среди пациентов с ОРВИ и пневмонией, у 30-ти человек нашли коронавирус при профосмотре. Из заболевших ранее вылечились 289.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 45 694 человек, из них вылечились 41 954 заболевших.

Количество умерших достигло девяти сотен

Общее количество летальных случаев в регионе достигло девяти сотен с начала пандемии. За последние пять дней умерли десять человек. Статистика смертельных случаев нестабильная. Например, на прошлой неделе на протяжении четырех дней фиксировали по десять умерших.

В группе риска в основном пожилые граждане. Так, за прошедшие сутки в регионе четыре новых смертельных случая. Умерли две женщины в возрасте 40-ка и 72-х лет, а также двое мужчин 61-го и 66-ти лет, у всех были сопутствующие заболевания.

В регионе продолжает действовать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Им нельзя ходить на концерты и в фитнес-клубы, но можно заниматься спортом на улице и выходить в магазины.