Влюбленным в литературуМало кто знает, что 14 февраля - это еще и Международный день дарения книг. Праздник это совсем молодой - отмечается с 2012 года. Инициатором его появления стала обычная мать троих детей, основательница сайта детской книги в США - американка Эмми Бродмур. И настолько ее идея понравилась людям, что прижилась не только в Новом свете, но и у нас. В этот день принято дарить книги, в первую очередь, детям - прививать им любовь к чтению и несравненному аромату типографской краски, умение познавать мир через знакомство с произведениями авторов из разных стран и эпох. Когда-то, всего несколько десятков лет назад, книги в Советском Союзе были настоящими предметами роскоши - не из-за цены (стоили-то они, как раз, копейки), а по причине ужасного дефицита. Стать счастливым обладателем «Трех мушкетеров», если повезет, можно было, сдав 20 кг макулатуры.А чтобы взять редкую книжку в библиотеке, приходилось записываться в очередь. Сегодня, к сожалению, книги и журналы для многих становятся предметами роскоши уже по другой причине - дороговизны. Трудные жизненные обстоятельства, невысокий материальный достаток, ограниченные возможности здоровья - причин, не позволяющих тратиться на литературу, в обществе еще предостаточно. А ведь именно им, людям, попавшим в капкан обстоятельств, так нужна хорошая, жизнеутверждающая история. Как и обитателям детских приютов, домов престарелых, социальных гостиниц - всем, кому всеобъемлющий вселенский опыт, собранный в литературе, поможет жить.Но книга - это не только спасатель. Это, прежде всего, лучший друг думающего человека. Поэтому утверждение, дошедшее до нас с советских времен - «Книга - лучший подарок» - актуален до сих пор и для любого адресата. Это в очередной раз доказали дочерние общества компании «Роснефть», в середине февраля пополнив литературные фонды детских учреждений, библиотек, общественных организаций Самарской губернии новыми книгами. В акции приняли участие Куйбышевский, Сызранский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы, Новокуйбышевская нефтехимическая компания, Новокуйбышевский завод масел и присадок и «Самаранефтегаз». Более 3 тыс. книг и журналов нефтяники передали детскому саду «Березка» и библиотеке СДК «Маяк» (поселок Маяк), общественной организации многодетных семей «Здоровое детство» (г. Новокуйбышевск), школе-интернату № 115 (г. Самара), общественной организации инвалидов-колясочников «Виктория» (г. Сызрань), а также «Центру семейного чтения» Межпоселенческой центральной библиотеки (село Сергиевск), открытого при поддержке АО «Самаранефтегаз» около года назад в рамках реализации национального проекта «Культура».Дети и взрослые получили увлекательные книжки и красочные журналы из коллекций Издательского дома «Комсомольская правда». Но не только: заводчане АО «КНПЗ»,АО «СНПЗ», АО «Самаранефтегаз» и АО «ННК» подготовили для детей собственные «собрания» любимых книг, закупив их на личные деньги.Благотворительная «литературная» акция стала для неф-тяников Самарского региона традиционной: только в 2020 году она проходила дважды - в февральский Международный день дарения книг и в День защиты детей.«Круговорот» добраВ последнее время в наше общество возвращается «мода» на многодетность. То ли национальные демографические проекты возымели эффект, то ли вспомнили, что слово «семья» все-таки имеет в корне слово «семь» - почему, не так уж важно. Главное, многодетных семей становится с каждым годом все больше, и отношение к ним у людей меняется - со снисходительно-пренебрежительного на бело-завистливое. Не это ли счастье, когда близкие люди рядом, да не один и не два, а много?В Новокуйбышевске сейчас проживает более 600 многодетных семей. И чтобы объединить родителей, детей и специалистов в защиту прав и законных интересов семьи, в городе с 2012 года работает общественная организация «Здоровое детство», которая объединяет многодетных семей. Одна семья в поле не воин, а когда их много - много и достижений. Здесь не только общаются, но и пишут проекты, под которые получают президентские гранты. Например, «Здоровая семья - здоровое детство», направленный на выстраивание отношений между детьми и родителями. Или «Большое счастье жить в большой семье», призванный поднять престиж многодетности. А чтобы поднять еще и «читаемость», в канун Дня дарения книг сюда нагрянули сотрудники Новокуйбышевского НПЗ и «Комсомолки». Их с нетерпением (и даже с домашней выпечкой) ждали мамы и ребята. Не успели оглянуться - дети уже читают. А самый маленький участник мероприятия - Ромашечкин, как сам себя отрекомендовал Рома Корзин - рассматривает картинки.- Мы очень любим читать - младший ребенок засыпает только под книжки, - призналась многодетная мама Людмила Корзина. - Берем книги в библиотеке - всю детскую литературу уже, наверное, перечитали. Рома очень любит Андрея Усачева - его истории про снеговиков. «Финдус и Петсон» к Рождеству и Новому году зачитываем до дыр, разные сказки. Дочки тоже книжек из рук не выпускают - такая уж у нас семья. Кстати, мы в прошлом году тоже принимали участие в акции книгодарения - отнесли кое-какие книги в библиотеку.Средняя дочь Оля подтверждает - «Ага, люблю читать! Особенно про Чебурашку и крокодила Гену». А ее старшая сестра, семиклассница Татьяна, сказочными персонажами уже мало интересуется - девочка в восторге от Шекспира. За лето перечитала почти все произведения великого англичанина.- Больше всего «Гамлет» понравился - мое первое знакомство с Шекспиром, - призналась Таня. - Но и другие тоже ничего.Многодетные семьи оценили подарок новокуйбышевских нефтепереработчиков. Наверное, ни один другой презент не вызывает столько эмоций: радость, с которой открываешь первую страницу книги, и светлую грусть, накатывающую с последней, доступны только читателям.- До сих пор у нас не было своего литературного фонда, - рассказала председатель детско-молодежной общественной организации г. о. Новокуйбышевск «Здоровое детство» Нина Нагорнова. - Зато у нас имеется «Добропункт», куда многодетные и любые другие семьи приносят вещи, а другие семьи могут их забрать. В круговорот идут не только одежда и обувь, но и коляски, кроватки, игрушки и книги, конечно. Мы рады, что существует такой праздник - День дарения книг. Этот подарок нам очень пригодится!В «Здоровом детстве» ко двору пришлись не только детские книжки, но и полезная литература для взрослых. Географические энциклопедии, книги по здоровому образу жизни, кулинарии и творчеству здесь очень востребованы, ведь на базе организации работают различные клубы и кружки. В скором времени должен открыться коворкинг-офис - клуб мастериц, где издание «Сама швея» наверняка найдет много читательниц.Новокуйбышевский НПЗ не просто так выбрал «Здоровое детство» в качестве адресата в День книгодарения. Завод с организацией связывают долгие дружеские отношения - под Новый год, например, нефтепереработчики привозят сюда сладкие подарки. А теперь еще одна добрая традиция появилась - так тому и быть!«Здравствуйте!»Читатели хорошо знают: книга не только скрашивает наш досуг и учит мечтать, но и воспитывает. Как волшебник Изумрудного города, одному она дает смелость, другому - честность, третьему - цель.И прививает вечные ценности - умение дружить и любить, уважение к старшему поколению. Чего греха таить - мы, городские жители, уже не ждем, что незнакомый ребенок вдруг поздоровается. Сами же учим - не разговаривай с посторонними людьми! А вот в самарской школе-интернате № 115 для ребят с ограниченными возможностями здоровья эти законы нового времени не работают: едва переступив порог, слышишь хоровое «Здравствуйте!». И если те же ребята пройдут мимо еще раз, снова поздороваются - взрослый человек же пришел. Здесь, в интернате, учатся и живут 305 детей с отклонениями в интеллектуальном развитии. Да, в 10 лет они еще читают лишь по слогам, но с воспитанием и добрым отношением к людям у них все в порядке - даже лучше, чем у некоторых обычных сверстников. Школьная библиотека редко пустует - мальчишки и девчонки гурьбой прибегают за программной литературой и книжками для внеклассного чтения. На верхних полках здесь красуются в солидных переплетах Александр Дюма и Марк Твен, на средних - русская и советская проза и поэзия, на нижних - потрепанные, а значит, любимые сказки - «Конек-Горбунок», «Золотая рыбка» и другие истории о неограниченных возможностях для тех, кто верит в чудеса.- Литературные вкусы у ребят разные: кто-то любит легкие сказки и рассказы, а кто-то, уже в старших классах, увлекается серьезной литературой, - рассказала библиотекарь школы-интерната Антонина Лучинкина. - Очень любят Горького и Гайдара - особенно «Мальчиш-Кибальчиш» наших детей вдохновляет. Жаль, книжный фонд не часто обновляется: за четыре года, которые я здесь работаю, художественная литература не поступала ни разу - только учебники. А ребята любят красочные книги - они ведь по обложке выбирают, а уже потом проникаются содержанием.Об этом - чтобы было не только интересно, но и ярко - сотрудники Куйбышевского НПЗ позаботились. У ребят глаза разбежались при виде стопок глянцевых детских журналов и книг. Аж вздох восхищения пронесся над разложенными подарками - как красиво! Заводчане не стали ограничиваться закупкой книжных и журнальных коллекций Издательского дома «Комсомольская правда». Незадолго до поездки бросили клич по предприятию, благодаря чему в библиотеке школы-интерната прибыло еще несколько коробок с книжками, закупленными на личные деньги сотрудников КНПЗ. Для нефтепереработчиков такие акции не в новинку - уже и механизм отлажен. Не даром в этом году 20 сотрудников предприятия были отмечены губернаторскими памятными знаками «За служение людям».- С Куйбышевским НПЗ нас связывает уже достаточно долгая история и множество акций, - рассказала координатор фонда помощи детям «Детские Домики» Юлия Черкасова. - Например, акция «Добрый офис», когда сотрудники помогли нам собрать деньги на лечение многих детей. А в позапрошлом году заводчане собирали книги для школы-интерната № 111 и привозили туда кукольный спектакль. Примечательно, что коллектив завода часто сам выходит на нас с инициативой проведения благотворительных акций. Это здорово.Тем временем четвероклассники, которых делегировали на «приемку» книг, уже вовсю осваивали новую литературу - кто, читая вслух уверенно, кто по слогам, а кто и про себя.Не терпится познакомиться с новыми героями!- Книги нам очень нужны, - рассказала педагог-организатор Мария Уразбаева. - Наши ребята здесь ведь не только читать-писать учатся, но и получают полезные профессиональные навыки. С пятого класса мальчики изучают столярное и слесарное дело, девочки - шитье и цветоводство. А книга учит главному - быть человеком, чувствовать себя частью общества. Конечно, наши дети, как и другие ребята, тоже рождаются «с телефоном в руке», но живую бумажную книгу ни один гаджет не заменит.На лугу пасется кто?Прекрасным морозным утром совместная делегация ООО «НЗМП» и «Комсомолки» прибыла в поселок Маяк - заснеженный пригород Новокуйбышевска. Здесь гостей уже ждали самые юные жители - воспитанники разновозрастной группы детского сада «Березка». Разновозрастной - потому что ребятишек в поселке маловато, чтобы собирать группы из одних ровесников. Хотя садик рассчитан на 110 детей, сейчас в «Березку» ходят лишь 60. И 14 из них чинно сидели на своих маленьких стульчиках, лишь сияющими глазками выдавая любопытство - что за взрослые приехали, что за коробки принесли?- Сегодня мы, работники Новокуйбышевского завода масел и присадок, с нашими друзьями из «Комсомольской правды», привезли вам сокровища, - обратилась к детсадовцам руководитель пресс-службы ООО «НЗМП» Елена Озернова. - Целый сундук волшебства, полезных изобретений, чудесных открытий, приключений и забавных историй! Вместе со своими воспитателями, которые будут вам читать, все это вы найдете в книгах и журналах. И узнаете много интересного о том, как устроен наш мир.Когда «волшебный сундук» открыли, ребята поняли, что скучать им теперь точно не придется - фиксики, принцессы и другие сказочные герои не дадут. Хотя никто из карапузов еще не умеет читать самостоятельно, любимые книжки есть у каждого. Саша обожает «Трех богатырей», Аня - «Колобка», а Катюша - «Спящую красавицу». Поэтому и загадки все отгадали - дружно, хором.Но самое загадочное случилось после знакомства с новыми бумажными друзьями. Мир детского сада устроен просто: на полочках - игрушки, на одной стене - нарисованные бременские музыканты, на другой - портрет президента. Ну что тут может произойти? И вдруг «Му-у-у!» - в группу бочком вошла большая пятнистая корова. Глаза ребят округ-лились, а потом и руки-ноги в дело пошли - и танцевали с веселой буренкой, и хохотали, и «бодались». И подарочки от рогатой гостьи получили - молоко и конфеты к полднику. Никто не ждал такого сюрприза от заводчан - они, конечно, тоже делают масло, но не для бутербродов и блинчиков, а для машин. Это-то уж ребятам точно известно, ведь НЗМП сюда наведывается не в первый раз.- Детский сад у нас не новый - 1981 года постройки.И, когда нужно то тут, то там подремонтировать, заводчане помогают со стройматериалами, - рассказала заведующая детским садом «Березка» Лариса Слезина. - НЗМП постоянно оказывает шефскую благотворительную помощь школе № 12, структурным подразделением которой мы являемся. И в 2019 году на эти средства детскому саду было закуплено музыкальное оборудование и развивающие игры, в 2020-м - отремонтирован спортзал. А книжки нам очень нужны! Мы и сами их, конечно, покупаем, но немного - на что хватает средств. Воспитатели читают ребятам каждый день - и по программе, и по просьбам. Теперь заявок от малышей будет больше!После садика заводчане навестили еще одну девочку - нагрянули к ней с книжками прямо домой. С маленькой Соней Ураевой они познакомились под Новый год - узнали, что ребенку с диагнозом ДЦП нужен спортивный уголок для развития мышц и подарили его вместо Деда Мороза. А несколько дней назад приезжали, чтобы поздравить с шестилетием - привезли специальный велосипед, сладости и наборы для творчества. Но книжкам Соня обрадовалась ничуть не меньше, а даже наоборот. Ведь именно они позволяют девочке познавать большой мир.Постоянным читателям на радостьВ День книгодарения-2021 благодаря Новокуйбышевской нефтехимической компании новой литературой пополнились и полки библиотеки ДК «Маяк». Дом культуры почти 50 лет по праву является центром притяжения для жителей всех возрастов не только Маяка, но и поселков Шмидта, Горки и Малое Томилово. Из почти 1800 сельчан около 400 являются активными читателями, в распоряжении которых почти 20 тыс. книг.- Мы очень рады, что нефтехимики для своей акции выбрали нашу сельскую библиотеку, - приветствовала гостей заведующая ДК «Маяк» Светлана Пискарева. - Хочу поблагодарить их от всех наших читателей - и детей, и взрослых. Все давно ждали новых книжек. Будем читать с удовольствием!Книг привезли действительно много и разных: от нетленных произведений классиков до бестселлеров современных авторов. Юные читатели, по счастливой случайности оказавшиеся в библиотеке во время передачи стопок, положили глаз на «Гарри Поттера». Взрослые уважительно взвешивали в руке огромный том исторического сборника документов Второй мировой. Восьмилетняя Лера Казаченко из Горок присмотрела «Холодное сердце». Девочка бывает здесь часто - четыре раза в неделю приезжает в ДК на кружок «Умелые ручки» и не упускает возможности забежать в библиотеку, чтобы почитать комиксы «Сказочный патруль».- Мой любимый поэт - Корней Чуковский, - призналась Лера. - Мы много стихов и в школе проходим, но больше я люблю математику. А в библиотеке записана, конечно. Ведь здесь столько интересного!Лиза Андреева живет в Маяке, и ходит в библиотеку как по расписанию - два раза в неделю. Книжек хватает ровно на пару дней, потом бежит менять. Уж очень много интересов у третьеклассницы, да еще для брата-первоклашки нужно что-то взять. Вот и пестрит девчонкин формуляр разнообразными названиями энциклопедий, где фигурируют моря, океаны, животные, растения и автомобили.- Я в библиотеке еще с детского садика записана - мама меня научила читать в четыре года, - рассказала отличница Лиза. - Теперь вот читаю все подряд, но самой любимой книжкой остается «Простоквашино»!Библиотекарь Елена Аксенова выдает книжки уже 18 лет, и не только - проводит с детьми различные викторины, обзоры, беседы, выставки рисунков. Старается привить им любовь к чтению и бережное отношение к бумажным фолиантам, но не может не заметить – читать ребята стали меньше.- Гаджеты виноваты, - считает Елена Юрьевна. - Очень уж много информации в сети. Но есть дети, которые любят держать в руках именно бумажную книгу. Например, к нам ходит второклассник, который выбирает старые, потрепанные книги - новые ему не так интересны. Основные читатели у нас - ученики младшей школы, которым списки литературы дают на уроках, и пенсионеры, пристрастившиеся к чтению с детства. Надеюсь, новые книги привлекут к нам еще больше читателей!Новокуйбышевская нефтехимическая компания привезла в библиотеку Маяка не только красочные книжные коллекции «Комсомолки». Нефтехимики по собственному почину собрали для сельчан более 600 художественных книг. Маяк выбран не случайно: среди жителей поселка есть и сотрудники ННК. Кстати, с храмами литературы предприятие связывают не «одноразовые» отношения - не далее как в сентябре компания помогла новокуйбышевской Центральной городской библиотеке им. Пушкина провести масштабный ремонт: поменять систему отопления, окна и двери, обновить фасад.А от материальной стороны дела до духовной - рукой подать.Добро лечитТем временем в Сызрани День книгодарения тоже оставил свой красочный след. Сотрудники Сызранского нефтеперерабатывающего завода, загрузив коробки с яркой и полезной литературой, навестили Общественную организацию инвалидов-колясочников «Виктория». Организация сплотила 362 человека, но не только тех, кто вынужден передвигаться с помощью инвалидного кресла. Здесь работает спортивный клуб с одноименным говорящим названием «Виктория», в котором развиваются шашки, настольный теннис, дартс, мини-гольф, бочча, кольцеброс, настольный баскетбол.- У нас отличная паралимпийская команда: ребята выступают не только на городских и областных соревнованиях, но и на мировых первенствах, - с гордостью рассказала председатель «Виктории» Александра Мишенькина. - Среди нас - двукратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Ирина Демасова, призер чемпионата России по парабадминтону Рамиль Юлдашев не только сам занимается спортом, но и тренирует нашу молодежную команду.Второй клуб, созданный и успешно работающий под эгидой «Виктории» - «Аист» - для семей, в которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья. Он объединяет 142 сызранские семьи. Поскольку организация общественная, ее никто не финансирует, но это обстоятельство - не помеха для активных людей.За последние годы «Виктория» защитила несколько проектов на президентские и региональные гранты: «Поможем особенным детям», «Первые шаги к самоадаптации», «От самоадаптации - к физическому оздоровлению детей». Дети-инвалиды, их мамы и папы не остаются один на один с проблемами, а учатся не только жить с поставленными диагнозами, но и бороться с ними, и побеждать. В «Аисте» с ребятами работают логопеды, психологи и педагоги - и не только сами, но и родителей обучают заниматься с детьми. Организация закупает развивающие и спортивные пособия, которые семьи могут бесплатно брать напрокат.Но «Виктория» создана не только для того, чтобы решать насущные проблемы инвалидов. Она помогает реализовать одну из главных потребностей человека - потребность в общении. Поэтому в «Виктории» помещения никогда не пустуют: тут и сухой бассейн для ребятишек, и мини-гольф, и множество настольных игр.У взрослых и детей здесь много тем для беседы - проблемы-то общие, как и победы. Не только спортивные: для инвалида иногда даже выбраться из квартиры на улицу - большое достижение. Но куда приятнее обсудить книгу - может, и далекий мир, но близкий каждому читающему человеку. Не удивительно, что на встречу по случаю книжного праздника собралось много взрослых и детей. Одни любят поучительную классику, другие - романтичные стихи Асадова и Евтушенко, третьи - ироничные «Вредные советы» Григория Остера. А объединило всех присутствующих непроходящее любопытство, знакомое каждому читателю - жажда новых книг. И Сызранский НПЗ не подвел: кроме коллекций «Комсомолки», заводчане привезли и личные подарки, от сердца - свои любимые книги. Книги должны «говорить», а не храниться на полках мертвым грузом. Прочитал сам - передай другому: и людям радость, и деревья в целости.- Сызранский НПЗ - наш надежный друг и единственное предприятие, оказывающее поддержку, - говорит Александра Мишенькина. - Завод выделял нам средства на закупку спортивного инвентаря, оргтехники, помогал экипировать наших спортсменов на чемпионат мира.Добрые слова о Сызранском НПЗ могут сказать многие благополучатели, которым предприятие помогает на протяжении десятков лет. А февральская акция книгодарения для нефтепереработчиков тоже стала традиционной: в прошлом году заводчане собрали и отвезли книги в детскую больницу. Как известно, книг много не бывает. Как и доброты.