Химки – Крылья Советов 22 февраля 2021: прогноз на матч 1/8 финала Кубка России по футболу

«Химки» и «Крылья» сыграют в понедельник, 22 февраля. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч 1/8 финала Кубка России по футболу Химки – Крылья Советов 22 февраля 2021 – 0:1.

Большой футбол вернулся в Россию. В праздничные дни 20-22 февраля пройдут матчи 1/8 финала Кубка страны. В заключительный день в Подмосковье сыграют «Химки» и «Крылья Советов». Игра пройдет на «Арене Химки» в понедельник, 22 февраля, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени (15:30 по самарскому).

«Химки» с этого сезона выступают в Российской премьер-лиге. Примечательно, что в элитном дивизионе подмосковная команда сменила как раз «Крылья Советов».

На зимнюю паузу «Химки» ушли на 11-ом месте в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. Команда Игоря Черевченко продуктивно провела сборы и усилилась несколькими игроками. Среди них Сенен Себаи из казахстанского «Тобола», шведский полузащитник Филип Дагерстоль из «Норчепинга», а также форвард Максим Глушенков, которого «Химки» арендовали у «Спартака». Глушенковым, кстати, интересовались и «Крылья Советов».

Самарцы в этом сезонt пылят в ФНЛ. После 26 матчей подопечные Игоря Осинькина идут на второй строчке в лиге и отстают от лидирующего «Нижнего Новгорода» на три очка.

В январе самарцы провели три сбора в Турции, где сыграли 10 контрольных матчей. В восьми из них волжане победили, в двух сыграли вничью.

Пока о новичках «Крылья» не объявляли, но ожидается, что контракты самарцы подпишут с несколькими футболистами – нападающим сборной Казахстана Абатом Аймбетовым, форвардом Никитой Хлусовым, полузащитниками Дмитрием Ефремовым и Рикарду Алвешом, защитником Дмитрием Прищепой.

Букмекеры не могут определиться с фаворитом предстоящей игры. И их можно понять: никто не знает, в какой форме сейчас обе команды. Очень трудно угадать исход встречи. Однако некоторые букмекеры все равно склоняются к победе «Химок». Коэффициент на то, что подмосковная команда пройдет дальше, около 2,5. Коэффициент на победу «Крыльев» варьируется от 2,5 до 2,9.

Скорее всего, матч получится не результативным. Надо учитывать не только то, что команды только приехали со сборов, но и погоду в Подмосковье. А синоптики обещают морозы. Так что нас ждет суровый зимний футбол и один, может быть, два гола за матч.

Рискну предположить, что победителями будут «Крылья». Команда Игоря Осинькина отлично показывает себя в ФНЛ и набрала ход за сборы. Самарцы победят 1:0.