В Самарской области несколько недель наблюдается ежедневно около трехсот заболевших коронавирусом. По данным на 19 февраля в Самарской области подтвердили 292 новых случая заболевания. А вот летальные случаи нестабильны, за минувшие сутки никто не умер, а неделей ранее ежедневно фиксировалось по 10 умерших среди пациентов с коронавирусом.В Самаре продолжается прививочная компания против коронавирусной инфекции. Поставки вакцины начались в военные госпитали области. В Самарский военный госпиталь поступило порядка 13 тыс. доз вакцин.В Самарской области продолжают действовать некоторые ограничения для жителей. Так, до конца февраля продлен режим самоизоляции для старшего поколения в возрасте 65+, а подросткам запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых.Самара и Тольятти по-прежнему занимают лидирующие позиции в списке районов области, где больше всего заболевают коронавирусом за сутки. Большинство зараженных нашли в Самаре – 99 человек, в Тольятти – 55 новых случаев заболевания.Всего в регионе к этому часу зарегистрировано 45 986 инфицированных жителей, из них 42 244 успешно справились с опасным заболеванием. К сожалению, 900 человек не смогли побороть инфекцию и скончались.В Самарской области продолжают усиленно бороться с распространением коронавирусной инфекции. В Самаре ежедневно дезинфицируются подъезды и лифты в многоквартирных домах. Чиновники особенно следят за надлежащим исполнением обязанностей обслуживающими организациями. Если будет выявлена некачественная санобработка лестничных клеток, то на управляющую компанию заведут административное дело с наложением штрафа от 100 до 300 тысяч рублей.Кроме того, в Самаре продолжают следить за ношением масок в общественном транспорте несколько раз в день в автобусах, троллейбусах и трамваях города проводят рейды по соблюдению масочного режима. «Антимасочникам» может грозить штраф до 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение – 50 тысяч рублей. В самарском метро пассажира без маски не пропустят дальше турникета.