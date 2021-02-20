Жизнь без боли в суставах: каких проблем поможет избежать эндопротезирование

Фото клиники «РЖД-Медицина»

Как утверждают врачи, все больше молодых людей решаются на операцию по протезированию. Можно ли - а главное, нужно ли - избежать этой процедуры, когда проблема уже есть, честно рассказывает заведующий отделением травматологии и ортопедии клиники «РЖД-Медицина» в Самаре Евгений Гейдешман.

Крупные суставы – крупные проблемы?

Специалисты отмечают, что наиболее уязвимы и подвержены травмам и патологиям крупные суставы - тазобедренный и коленный. Тут и артрозы суставов, с выраженным болевым синдромом, и последствия травм и переломов суставных поверхностей, бывают также врожденные аномалии развития и опухолевые поражения. Все выше перечисленные проблемы чаще всего и становятся причиной подготовки к операции.

- Многие оттягивают этот момент, боясь встречи с хирургом, наркоза или реабилитации.

При этом за период ожидания становится хуже остальным суставам, на которые организм перераспределил нагрузку. И изменения, которые с ними происходят, могут стать необратимыми.

Также все чаще и чаще мы наблюдаем, как пациенты годами наблюдаются у нейрохирургов и неврологов с проблемами позвоночника, а мы видим выраженную патологию тазобедренного и коленного суставов, которые стали причиной проблем для позвоночника, - отмечает Евгений Гейдешман.

Эндопротезирование для многих становится настоящим спасением. Протез обеспечивает человеку не просто облегчение, но и возвращение возможности движения без ограничений.

- Несколько тысяч пациентов по достоинству оценили высочайший уровень оказания медицинской помощи в «РЖД-Медицина». Более десяти лет в нашем отделении выполняются операции эндопротезирования коленных и тазобедренных суставов с использованием самых современных эндопротезов суставов из Швейцарии и США, разработанных с использованием самых передовых технологий и соответствующие высоким мировым стандартам качества, - отмечает врач.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии клиники «РЖД-Медицина» в Самаре Евгений Гейдешман

Современные технологии на страже здоровья

В арсенале клиники имеется электронно-оптический преобразователь фирмы Ziehm, который позволяет интраоперационно контролировать каждый этап установки импланта, для его оптимального расположения в кости, что обеспечивает максимальный срок его жизни.

- Крайне важной частью вмешательства является профилактика осложнений, в частности, тромбоэмболии, которая включает раннюю реабилитацию и грамотный подбор курса послеоперационных медикаментов, - разъясняет Евгений Гейдешман. - Также существенное преимущество отделения травматологии и ортопедии клиники «РЖД-Медицина» - специально разработанные реабилитационные комплексы. Уже со второго дня после операции пациенты начинают ходить и заниматься по индивидуально разработанной программе с инструктором ЛФК. Если говорить в целом о подходе к оказанию хирургической помощи, то наша главная гордость – комплексный подход к решению вашей проблемы. Сложные случаи — наша работа.

В клинике «РЖД-Медицина» пациенты получают:

- консультация травматолога-ортопеда; терапевта и анастезиолога;

- предоперационное обследование (все виды необходимых исследований);

- оперативное вмешательство;

- программа комфортного наркоза;

- пребывание в палате с выбранным уровнем комфорта и трехразовым питанием;

- круглосуточное медицинское наблюдение;

- медикаментозное сопровождение всех этапов лечения;

- назначение физиотерапии по показаниям.

Конкретно

Клиника «РЖД-Медицина»

Адрес: Самара, ул. Ново-Садовая, 222б.

Записывайтесь на консультацию по телефону 8(846)271-08-88.

@rzd_medicina.samara