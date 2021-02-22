Химки – Крылья Советов 22 февраля 2021 года: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка России

Стартовый свисток прозвучит на «Арене Химки» в 14:30 по московскому времени (15:30 по самарскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Большой футбол вернулся в Россию. Первым из спячки вышел Кубок страны. В рамках 1/8 финала в Подмосковье встретятся «Химки» и «Крылья Советов».

В прошлом году эти команды поменялись лигами – подмосковный клуб пошел на повышение – в РПЛ, самарский отправился в ФНЛ.

На зимнюю паузу «Химки» ушли на 11 месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Крылья» же, как и ожидалось, в лидерах ФНЛ (второе место и три очка отставания от «Нижнего Новгорода») и на всех парах несутся обратно в РПЛ.

Обе команды усилились в межсезонье. «Химки» подписали шведа Филипа Дагерстоля, ивуарийца из чемпионата Казахстана Сенена Себаи, а также арендовали у «Спартака» Максима Глушенкова. «Крылья» пока официально не объявили ни об одном новичке, но ожидается, что самарскую команду пополнят около 3-5 футболистов.

Статистика личных встреч Химки – Крылья Советов. Друг с другом команды встречались всего восемь раз – шесть раз в Премьер-лиге и два раза в ФНЛ. В рамках Кубке станы это их первая встреча.

Цифры на стороне самарцев. «Крылья» побеждали шесть раз, «Химки» - дважды. Последняя победа подмосковной команды над волжанами была аж в 2008 году.

Прогноз на матч Химки – Крылья Советов 22 февраля 2021 – букмекеры отдают совсем незначительное предпочтение хозяевам предстоящего поединка. Однако сейчас трудно оценить готовность и состояние обеих команд.

Стартовые составы на игру Химки – Крылья Советов можно будет посмотреть 22 февраля 2021 примерно за час до начала матча. Стартовый свисток прозвучит на «Арене Химки» в 14:30 по московскому времени (15:30 по самарскому).

Прямую видео-трансляцию матча Химки – Крылья Советов можно будет посмотреть 22 февраля 2021 на телеканале «Матч ТВ».

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за час до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.