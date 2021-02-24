В регионах продолжает процветать незаконный топливный бизнес

Незаконные врезки в нефтепроводы по всей стране выявляются еженедельно. Фото: сайт ГУ МВД РФ по Самарской области

То и дело в местных СМИ мелькают заметки о врезках в трубопроводы и продаже ворованного контрафакта на трассах. Дело прибыльное, и, как говорится, верное – если заручиться поддержкой нужных людей. Почему же организовать воровство нефти, бензина и дизеля из магистральных трубопроводов проще, чем открыть законное ООО?

Криминальный стартап рождается в высоких кабинетах

Криминальный бизнес по хищению топлива из трубопроводов в нашей стране появился еще в 90-е годы. Чтобы найти «черное золото», геологи не нужны. Едва ли не в любом регионе страны можно отыскать трубу, по которой круглосуточно перекачивают нефть, а то и сразу готовый продукт – бензин или дизель. Немного сноровки, спецтехники, и вот у предприимчивых дельцов собственный доступ к источнику благополучия. Выбирают такие «бизнесмены» трубопровод вдумчиво – с качественным продуктом и удобной транспортной развязкой. Не из тайги же нефть возить? Там и дорог-то нет, а гнус и медведи – есть. Лучше всего, подходят магистральные нефтепроводы в регионе с развитой инфраструктурой. Чтобы «добывать» нефть из трубы с комфортом и со сбытом не париться – врезчики заранее оценивают наличие в округе подпольных НПЗ и мелких автозаправок.

Подобный стартап развития нефтебизнеса может показаться абсурдным, но, к сожалению, на деле является вполне реальным. И рождаются подобные бизнес-идеи чаще всего в головах людей, имеющих связи, деньги, а зачастую власть и полномочия. Именно они являются организаторами таких стартапов, а уже потом для участия находятся простые исполнители, которые открыто или вслепую используются для реализации идей обогащения. Именно на деньги организаторов покупается дорогостоящее оборудование и спецтехника, прокладываются многокилометровые отводы от врезок.

В последние десять лет воровство из нефтепроводов достигло огромных масштабов. Трубопроводы грабят с размахом и залихватской наглостью – как когда-то поезда на Диком Западе. Как получилось, что такой бизнес возможен? Почему преступления совершаются, но практически не преследуются законом? Может, дело в несовершенстве законодательства или, еще хуже, в нежелании правоохранительной и судебной систем связываться с «нефтяными» ОПГ? Наглость, с которой воруют топливо, происходит из уверенности в безнаказанности. Которая зачастую гарантируется покровительством людей в погонах и при высоких должностях.

Этого в тюрьму не надо, он не хочет

Сегодня речь уже идет о топливных кражах в индустриальных масштабах – десятками тонн. В прошлом году местные СМИ писали о случае, имевшем место в Самарской области (об этом рассказывали «Комсомольская правда» и Волга-Ньюс).

В отличие от магазинных краж, уголовные дела по фактам криминальных врезок вынесением справедливых приговоров заканчиваются крайне редко – лишь в 5% случаев. Члены ОПГ (одиночные грабители в силу технической сложности на трубе не промышляют) зачастую отделываются условными сроками или штрафами.

Объяснения этим 5 процентам находятся легко. Без хорошо проплаченного прикрытия невозможно организовать хищение топлива из трубы в крупных размерах, доставить его до точек сбыта, а потом открыто продать. Покровители из МВД или администраций приходят на помощь не только в организации бизнес-процессов, но и «в беде». Как подполковник полиции Антонов, возглавлявший отдел, курирующий топливно-энергетический комплекс в Управлении экономической безопасности ГУ МВД, а также его подчиненный майор Гречихин. Оба арестованы в октябре прошлого года по подозрению в сговоре с врезчиками-похитителями топлива из нефтепроводов во Всеволожском районе Ленинградской области. Ирония в том, что этот отдел создали именно для борьбы с врезчиками. Как в анекдоте