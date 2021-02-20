Глава Самары Елена Лапушкина во время личного приема провела встречу с инициативными группами горожан по лесопарку им. 60-летия Советской власти. Жители обеспокоены планами по благоустройству лесопарка, они опасаются, что это может нарушить его природную экосистему. Однако руководитель мэрии заверила самарцев, что поводов для беспокойства нет.Федеральный проектТревогу инициативной группы вызвал дизайн-проект благоустройства лесопарка, которой был выложен на сайте мэрии в разделе рейтингового голосования по проектам благоустройства в рамках программы «Комфортная городская среда» на 2022 год. В дизайн-проекте действительно оказались обозначены тротуарная плитка, несколько зон кафе, детские и спортивные площадки. Местные жители с 2018 года защищают лесопарк от перспективы вырубки и застройки, и ранее с мэрией уже была достигнута договоренность, что благоустройство лесопарка будет минимальным. Поэтому появление такого дизайн-проекта вызвало сильное недоумение в социальных сетях. Чтобы развеять все опасения жителей, глава Самары Елена Лапушкина выступила с инициативой по организации личной встречи с неравнодушными горожанами.- «Комфортная городская среда» - это федеральный проект, территории для благоустройства выбираются по предложениям самих жителей города. В Самаре в программе КГС участвуют 90 общественных пространств. Каждый год во время предварительного голосования отбирается 20 территорий, которые впоследствии участвуют в рейтинговом голосовании. На 2022 год в список таких территорий вошел и лесопарк имени 60-летия Советской власти, - объяснила Елена Лапушкина. - Сейчас во всех районах проводятся встречи, на которых жители выдвигают свои предложения и вместе с представителями мэрии разрабатывают конкретный детальный проект для своей территории.Вынесут на голосованиеИнициативная группа жителей предложила свой вариант благоустройства лесопарка, который включает минимальное приведение в порядок. Однако в ходе обсуждения выяснилось, что для создания предложенной жителями лыжероллерной трассы все же потребуется серьезная работа техники, расширение существующих дорожек и вырубка некоторой части зеленых насаждений. После того, как специалисты объяснили это инициативной группе, жители засомневались, нужна ли им такая трасса. А Елена Лапушкина отметила, что судьбу проекта благоустройства в любом случае нужно выносить на расширенное обсуждение- Решать судьбу лесопарка силами нескольких человек – неправильно, - подчеркнула глава города. – Поэтому предлагаю доработать проект с учетом пожеланий жителей, а потом вновь вынести на обсуждение. Без всеобщего расширенного голосования судьбу лесопарка никто решать не будет.«Боимся застройки»Еще один серьезный вопрос, который подняла инициативная группа, касался смены зонирования территории лесопарка. В конце 2020 года в Самаре приняли новые Правила застройки и землепользования. В них для лесопарка обозначена рекреационная зона Р-3. Жители обеспокоены тем, что эта зона дает возможность строительства пансионатов, гостиниц и домов отдыха.- Треть земли лесопарка находится в частной собственности. Мы опасаемся, что собственник воспользуется возможностью и попытается застроить эту землю, - объяснили жители.Чтоб максимально защитить лесопарк, люди предложили установить здесь зону Р-4. Представители департамента градостроительства возразили, что согласно сложившейся практике такую зону устанавливают только на особо охраняемых природных территориях, и если пойти этим путем, то нахождение людей в лесопарке, занятия здесь спортом станут невозможны. Однако жители возразили, что зона Р-4 имеет и другие варианты использования – например, природный парк, который дает возможность сохранить экосистему лесопарка и в то же время оставить возможность прогулок и занятий спотом. Елена Лапушкина поручила департаменту тщательно проработать вопрос возможности смены зонирования совместно с региональным минприроды, и по итогам провести еще одну встречу с инициативной группой горожан.А В ЭТО ВРЕМЯМинстрой РФ презентовал общероссийскую платформу для голосования по федеральному проекту \\"Формированию комфортной городской среды\\". На сайте будет собран перечень территорий к благоустройству в конкретном городе или регионе. Голосование по ним во всех субъектах пройдет в течение одного месяца — с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года.