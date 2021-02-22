Берегите себя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выходные лучше провести на свежем воздухе: последние новости о коронавирусе в Самарской области на 22 февраля

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самарской области на 22 февраля 2021

В Самарской области по-прежнему ежедневно растет число заболевших коронавирусом. Уже несколько недель ежедневно прирастает около трехсот заболевших. По данным на утро 22 февраля в Самарской области подтвердили 287 новых случаев заболевания. Летальных случаев за минувшие стуки не зарегистрировано. Итого, с начала пандемии от нового вируса в регионе скончались 900 человек.

Наибольшее число заболевших вновь в Самаре – 113 пациентов, почти в два раза меньше - 50 случаев - в Тольятти. На третьем месте антирейтинга Новокуйбышевск – 16 новых заболевших.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 46563 случая коронавируса. За минувшие стуки проведено 7327 лабораторных исследований на КВИ. Нарастающим итогом - 1864997.

Вакцинация продолжается

В Самарской области по-прежнему активно идем прививочная компания против коронавирусной инфекции. Поставки вакцины начались в военные госпитали области.

В регионе также сохраняются некоторые ограничения. В частности масочный режим и самоизоляции для старшего поколения в возрасте 65+. Кроме того подросткам запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

Также в регионе продолжаются профилактические мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В частности, дезинфекция в подъездах многоквартирных домов.

Лучше на прогулку

Накануне праздников к жителям области обратился главный врач горбольницы № 5 Тольятти Николай Ренц. Он призвал во время длинных выходных не забывать о сохранении здоровья и безопасности близких.

- Конечно, будет соблазн пойти в гости, навестить своих родственников. Это замечательно, но в очередной раз вас призываю: давайте это отложим на потом. Нам предстоят солнечные дни, поэтому, давайте, вместо тесных домашних компаний будем гулять, отдыхать и веселится вне стен. Особенно это относится к пожилым, - посоветовал Николай Ренц.