Общество 22 февраля 2021 14:52

«Греем улицу»: «Новые люди» выяснили, почему самарцы переплачивают за коммуналку

Решить проблему и сэкономить на коммунальных расходах до 25% должна помочь новая программа по энергоэффективному капремонту