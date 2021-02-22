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Общество

«Греем улицу»: «Новые люди» выяснили, почему самарцы переплачивают за коммуналку

Решить проблему и сэкономить на коммунальных расходах до 25% должна помочь новая программа по энергоэффективному капремонту
Ульяна ПАНФИЛОВА
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