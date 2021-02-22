«Греем улицу»: «Новые люди» выяснили, почему самарцы переплачивают за коммуналку

Минус 27 градусов с утра, минус 20 днем. За последние дни в Самаре это не самые низкие температуры. Горожане спешат по улицам, укутавшись в шарфы поверх медицинских масок и закрывшись от ветра капюшонами.В таком же облачении, подхожу к дому на Бубнова, 4. Дом как дом, на первый взгляд ничего необычного, но двое молодых людей пристально его изучают при помощи тепловизора.- А что это у нас тут съемки какие? - опережает меня с вопросом любопытная местная жительница.Выяснилось, что мы стали свидетелями масштабного исследования, которое проводят активисты местного отделения партии «Новые люди».- Мы проверяем энергоэффективность домов. Смотрите вот здесь около окна тепло выходит, и вот здесь по трещине. А тут, хоть и бетоном закрыто, тоже пропускает. Бетон ведь не теплоизоляция, - объясняет руководитель самарского городского отделения партии «Новые люди» Алексей Ткачук.На тепловизоре все слабые места многоквартирных домов видно четко, и есть над чем задуматься и другим дать тему для размышления. Только сфотографировать не получается: моментально, за 3 минуты 85% заряда на смартфоне превратились в ноль.То же самое происходит с домами многих самарцев. Та теплоэнергия, которая должна греть их квартиры, выходит на улицы и «съедается» морозным воздухом. А вместе с ней и деньги жильцов.Тепло, не уходи!Проверка домов на Бубнова привлекла внимание жильцов, и услышав в чем дело, одни искренне удивились, другие, в основном пенсионеры, - вздохнули и развели руками.- Платишь, платишь за коммуналку. Она все растет, быстрее чем пенсии. Зачем нам такие огненные батареи были бы нужны, если бы тепло только на квартиры шло, - негодовали местные жители.И это касается не только их. «Новые люди» проводят исследования в 70 регионах России и везде картина похожая. В Самаре каждый день активисты проверяют десятки жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры.-Буквально вчера мы проверили больницу имени Пирогова. Ее здание, тоже теряет немало тепла. Здесь во дворе на Бубнова детский сад. Тепловизор показывает, что он отдает 9 градусов, - говорит Алексей Ткачук. - Для сравнения дом напротив, № 278 по Московскому шоссе, после капитального ремонта. У него теплоотдача низкая. Тепловизор считывает -9 градусов. То есть разница с соседним домом почти 20 градусов.Деньги в домА ведь эквивалент уходящего тепла — цифры в платежных квитанциях за ЖКУ.- Во все дома сейчас ставят общедомовые приборы учета теплоэнергии. Чем меньше дом будет потреблять теплоносителя, тем меньше будут цифры в платежках у жителей, - объясняет руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Самарской области Роман Маркаров. - Помочь в этом может утепление зданий. Иными словами энергоэффективный капитальный ремонт.По словам активистов, больше всего в нем нуждаются кирпичные, панельные и блочные дома. Они будут сохранять больше тепла, если в них заменить деревянные окна на двух-, трехкамерные стеклопакеты, утеплить фасады, и подвалы, из которых через вентиляционные отверстия выходит большая доля теплоэнергии.Такой капитальный ремонт многим не по карману. Поэтому партия новые «Новые люди» разработала комплексную программу повышения энергоэффективности жилых зданий, которая поможет снизить потребление коммунальных ресурсов и снизить расходы на ЖКУ.По словам председатель комитета по ЖКХ партии «Новые люди» Станислава Шубина, экономия в зависимости от состояния инфраструктуры может достигать 25-30%.- Необходимо развивать механизм долгосрочного кредитования капитального ремонта, когда без увеличения платы и продолжительного ожидания накопления всей нужной суммы для проведения капитального ремонта многоквартирного дома, перешедшего на спецсчет, может быть привлечен кредит и проведен ремонт здесь и сейчас. Обязанность внесения платы за капремонт установлена государством, поэтому такое кредитование может считаться для банков практически безрисковым, - отмечает Шубин.Также «Новые люди» предлагают ввести дифференцированный налог на имущество в зависимости от класса его энергоэффективности. Чем он выше, тем ниже налог. Значит, это выгодно.- Люди будут заинтересованы в энергоэффективном капремонте и приобретении квартир в энергоэффективных домах. А рост спроса на такие здания, в свою очередь, будет стимулировать застройщиков применять наилучшие из доступных технологий при проектировании и строительстве зданий, - объясняет Станислав Шубин.По мнению активистов партии, подобная государственная политика отразиться и на экологии, но главное она повысит комфорт и уровень жизни россиян. Для жителей Самарской области это будет очень ценно, ведь за последние 5 лет , по данным Самарастата, стоимость ЖКХ в регионе выросла почти на 25%.