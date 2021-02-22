«Крылья Советов» разгромили «Химки» и вышли в четвертьфинал Кубка России по футболу

Соперник самарцев определится после жеребьевки. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» разгромили «Химки» в 1/8 финала Кубка России по футболу и пробились в следующий раунд турнира. Встреча проходила в Подмосковье и завершилась со счетом 4:0 в пользу волжан. Представляем обзор матча 1/8 финала Кубка России Химки – Крылья Советов.

«Химки» начали с позиции силы и планировали продолжать так весь матч, однако все пошло совсем не по плану. Стартовый натиск остался одной единственной атакой на первой же минуте. А потом – пенальти, удаление и полная растерянность от того, что позволяли себе в этой встрече «Крылья».

Пенальти случился уже на девятой минуте. Дмитрий Тихий зацепил ногой в своей штрафной площади Дмитрия Цыпченко. К точке подошел лучший бомбардир ФНЛ и «Крыльев» в этом сезоне Иван Сергеев и не промахнулся – 1:0.

Хозяева бросились отыгрываться, но «Крылья» успешно отбивались и сами шли вперед. Окончательно все развалилось для «Химок» на 19-ой минуте. Михаил Тихонов грубо прервал забег Ивана Сергеева в центре поля. Арбитр посчитал, что это был фол последней надежды и показал игроку «Химок» красную карточку.

После этого матч стал похож на любую (за некоторым исключением) игру «Крыльев» в ФНЛ. Самарцы принялись играть с позиции силы, чаще атаковали и много контролировали мяч. Было видно, что волжане чувствуют себя в таких условиях очень комфортно.

У команды Игоря Осинькина было несколько возможностей удвоить преимущество, однако ни Сергеев, ни Антон Зиньковский, ни Сергей Божин после изумительного паса Александра Солдатенкова пяткой свои шансы не реализовали.

Начало разгрому положил гол Ивана Сергеева. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Игра давалась обеим командам очень тяжело. -13, но ощущалось как -20, тяжелое поле, любой фол (а их было довольно много, в основном в исполнении хозяев) мог привести к серьезной травме.

Несмотря на это «Крылья» все равно продолжали навязывать сопернику свою игру. Во втором тайме картина не изменилась – подопечные Игоря Осинькина много контролировали мяч, спокойно искали подходы к воротам «Химок» и изматывали соперника.

По-прежнему активничал Антон Зиньковский. Полузащитник «Крыльев» поймал кураж, однако ему катастрофически не везло на самом последнем этапе - после удара.

Однако с передачами у Зиньковского все в полном порядке. Он оказался одним из тех, кто провернул очень красивую комбинацию из нескольких пасов прямо перед воротам «Химок», завершил которую точным ударом Дмитрий Цыпченко - 2:0 на 61 минуте.

Второй гол, казалось бы, должен был окончательно сломить «Химки», однако подмосковная команда тут же соорудила два опасных момента у ворот «КС». Сначала Могилевец пробил с разворота, но кипер самарцев Ломаев выручил. А затем центральный защитник «Крыльев» Солдатенков грубо ошибся перед своими воротами, и Конате вышел один на один с Ломаевым. Однако своим шансом нападающий «Химок» не воспользовался – мяч угодил в штангу.

После второго пропущенного гола хозяева почувствовали себя спокойнее и принялись больше атаковать. Терять «Химками» было нечего – нужно было идти вперед и забивать.

Однако тут же команда Игоря Черевченко чуть снова не наказала себя. Резиуан Мирзов грубо ударил Романа Ежова сзади по ногам. Арбитр сначала показал ему красную карточку, но после просмотра повтора заменил ее на желтую.

Под конец матча «Крылья» забили третий и четвертый. Сначала после подачи Зиньковского с углового выше всех в штрафной «Химок» выпрыгнул Егор Голенков. Форвард самарцев сделал все правильно – вовремя прыгнул, отклонил корпус и пробил от газона в самый угол – туда, куда вратарь хозяев точно не дотянулся бы. 3:0.

А потом Солдатенков тоже после подачи с углового скинул мяч головой к границе вратарской «Химок», где Никита Чернов расстрелял ворота хозяев – 4:0.

«Крылья» уничтожили «Химки» по цифрам (кроме четырех мячей были еще 20 ударов, 14 из которых в створ, у самарцев против трех и одного у «Химок») и вышли в 1/4 Кубка России. Соперник самарцев определится с помощью жеребьевки, которая состоится после того, как сыграют перенесенный матч «Уфа» и «Урал».

А «Крылья» теперь ждет выездная битва за первое место в ФНЛ с «Нижним Новгородом». Матч пройдет в субботу, 27 февраля.