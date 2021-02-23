Четыре дня без смертей: что известно о коронавирусе в Самарской области на 23 февраля 2021 года

Врачи рекомендуют эти выходные провести на свежем воздухе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ежедневно регистрируют почти 300 новых заболевших, однако последние четыре дня в регионе нет смертей среди пациентов. Врачи советуют воздерживаться от посещения людных мест, а также продолжается вакцинация жителей от коронавируса. Рассказываем, что известно о коронавирусе в Самарской области на 23 февраля 2021 года.

Статистика

По данным оперативного штаба на 22 февраля, за сутки в Самарской области зарегистрировано 285 новых случаев заболевания коронавирусом. Большинство заболевших вновь нашли в Самаре – 108 заболевших, в Тольятти почти вдвое меньше – 56 зараженных. В Красноярском районе на 22 февраля зафиксировали 22 случая заболевания коронавирусом. В Волжском районе чуть меньше, 16 новых случаев, в Приволжском районе – 14 заболевших, а в Чапаевске – 11. В Сызрани и Новокуйбышевске по 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Четыре дня подряд в Самарской области не регистрируют летальные случаю среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число смертей с начала пандемии остановилось на отметке 900.

Всего в Самарской области коронавирус подтвердился у 46 848 человек. Из них 43 103 пациента успешно завершили свое лечение, в том числе 280 человек выздоровели за сутки.

Закрытие ковидных госпиталей

С 1 марта 2021 года приказом министра здравоохранения РФ 200 ковидных коек в Клиниках СамГМУ переходят на штатный режим работы. Напомним, что ковид-госпиталь на базе терапевтического корпуса Клиник медуниверситета был открыт в ноябре прошлого года.

По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, Соотношение числа амбулаторных пациентов и тех, кому требуется госпитализация в стационары в данный момент стабильное. В соотношении 17,5 тысяч амбулаторных пациентов и 4,2 тысячи госпитализированных. Именно эти показатели позволяют перевести часть ковидных коек на штатный режим работы.

В гости нельзя!

Главный врач городской больницы №5 в Тольятти Николай Ренц посоветовал жителям Самарской области не ходить в гости в эти праздники. Врач призвал самарцев позаботиться о безопасности своих близких и родных, особенно тех, кто находится в преклонном возрасте.

По словам врача, лучше провести эти длинные выходные на свежем воздухе, так как морозный воздух поможет укрепить иммунитет.